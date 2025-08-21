大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

「2025大稻埕夏日節」20日晚間上演盛大煙火秀，卻傳出2對男女在忠孝碼頭打成一團，起因是50歲吳姓女子用寶特瓶替丈夫佔位，不料22歲盧姓女子略過瓶子到前面拍照，雙方一言不成，演變成口角衝突，當場上演壓地、扯髮戲碼，最後警方依社維法開罰3人，雙方也前往醫院驗傷。

一名目擊女子在Threads貼出影片，稱煙火施放前，短髮的吳女坐在地上，用寶特瓶幫去上廁所的丈夫佔位，之後長髮的盧女疑似未注意到，直接略過瓶子到最前方拍照。吳女見狀不滿，認為是自己先來的，便上前理論，雙方起爭執，隨後各自男伴也到場，爭論不久後便平息。

目擊女子指出，本以為雙方紛爭就此平息，怎料煙火施放結束後，雙方男伴疑似又推擠，馬上演變成4人混戰，連剛剛佔位用的飲料都被拿起來潑灑。影片可見，吳女直接一把扯住盧女頭髮，將人狠狠甩倒在地，25歲林姓男友見狀，本想上前阻止，結果被51歲吳男壓制在地，吳女也趁亂猛捶，場面混亂。

▲吳女狠扯盧女長髮，將人甩到路邊。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

許多目擊者見狀紛紛走避，但也不乏熱心民眾上前勸架、出手拉開雙方，避免事態擴大。三重分局警方獲報趕抵制止，初步了解雙方是因觀賞位置起衝突，之後又因煙火結束後不慎推擠，因而發生肢體衝突，造成林男頭皮挫傷、吳男手部和鼻根擦傷，上前勸架又被扯髮的盧女則無明顯傷勢。

警方表示，雙方在場均表示不提告，但堅持前往醫院就診驗傷，因此員警抄登在場人年籍資料依法偵辦，後續將依社會秩序維護法第87條第二款將林男、吳男、吳女3人移請三重簡易庭裁罰。

今年大稻埕煙火遇到颱風取消一場，併入20日晚間加碼施放，不料煙火秀結束後卻上演全武行，影片在網上瘋傳。其中，還有人截圖影片內容，驚呼盧女的頭髮被扯斷了，擔心女方傷勢是否還好，但有其他網友推測「可能是接髮或戴假髮」，引發熱議。

▼影片可見，吳女手上殘留一撮盧女的秀髮，讓網友看了觸目驚心。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

▼盧女的林姓男友被壓制在地，遭吳姓夫妻檔痛毆。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）