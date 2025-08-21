　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

在 Threads 查看

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

「2025大稻埕夏日節」20日晚間上演盛大煙火秀，卻傳出2對男女在忠孝碼頭打成一團，起因是50歲吳姓女子用寶特瓶替丈夫佔位，不料22歲盧姓女子略過瓶子到前面拍照，雙方一言不成，演變成口角衝突，當場上演壓地、扯髮戲碼，最後警方依社維法開罰3人，雙方也前往醫院驗傷。

一名目擊女子在Threads貼出影片，稱煙火施放前，短髮的吳女坐在地上，用寶特瓶幫去上廁所的丈夫佔位，之後長髮的盧女疑似未注意到，直接略過瓶子到最前方拍照。吳女見狀不滿，認為是自己先來的，便上前理論，雙方起爭執，隨後各自男伴也到場，爭論不久後便平息。

目擊女子指出，本以為雙方紛爭就此平息，怎料煙火施放結束後，雙方男伴疑似又推擠，馬上演變成4人混戰，連剛剛佔位用的飲料都被拿起來潑灑。影片可見，吳女直接一把扯住盧女頭髮，將人狠狠甩倒在地，25歲林姓男友見狀，本想上前阻止，結果被51歲吳男壓制在地，吳女也趁亂猛捶，場面混亂。

▲▼大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

▲吳女狠扯盧女長髮，將人甩到路邊。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

許多目擊者見狀紛紛走避，但也不乏熱心民眾上前勸架、出手拉開雙方，避免事態擴大。三重分局警方獲報趕抵制止，初步了解雙方是因觀賞位置起衝突，之後又因煙火結束後不慎推擠，因而發生肢體衝突，造成林男頭皮挫傷、吳男手部和鼻根擦傷，上前勸架又被扯髮的盧女則無明顯傷勢。

警方表示，雙方在場均表示不提告，但堅持前往醫院就診驗傷，因此員警抄登在場人年籍資料依法偵辦，後續將依社會秩序維護法第87條第二款將林男、吳男、吳女3人移請三重簡易庭裁罰。

今年大稻埕煙火遇到颱風取消一場，併入20日晚間加碼施放，不料煙火秀結束後卻上演全武行，影片在網上瘋傳。其中，還有人截圖影片內容，驚呼盧女的頭髮被扯斷了，擔心女方傷勢是否還好，但有其他網友推測「可能是接髮或戴假髮」，引發熱議。

▼影片可見，吳女手上殘留一撮盧女的秀髮，讓網友看了觸目驚心。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

▲▼大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

▼盧女的林姓男友被壓制在地，遭吳姓夫妻檔痛毆。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

▲▼大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳。（圖／翻攝自Threads／u8lmr2__）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GD公開戴「阿嬤頭巾」真相
50歲高階主管「話都說不清」竟是失智　1習慣是元兇
74萬YTR：我要暫時忘掉一切，要休息了
新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

飲料店遭闖入偷走1.8萬！賊穿軍服配「傘兵徽章」　陸軍回應了

您的餐點飛來了！外送員送餐「直接砸牆上」　女客理論反遭恐嚇

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部　台北關：全移送偵辦

馬祖小三通旅客夾帶火腿腸！豬肉製品入境「當場罰20萬」

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開丹藥　下場慘曝

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

飲料店遭闖入偷走1.8萬！賊穿軍服配「傘兵徽章」　陸軍回應了

您的餐點飛來了！外送員送餐「直接砸牆上」　女客理論反遭恐嚇

玉山東峰驚傳「被雷劈」　女山友頭部濺血！男求救全身麻痺

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部　台北關：全移送偵辦

馬祖小三通旅客夾帶火腿腸！豬肉製品入境「當場罰20萬」

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開丹藥　下場慘曝

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器還原真相

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒「每天領15萬花光」重判3年半

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

川普再開砲！怒嗆鮑爾不降息　轉頭逼宮Fed理事庫克「立刻下台」

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

台中公車爆口角！司機訓女學生「手要舉過頭」：舉一點點看不到

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

澤倫斯基送「戰場高爾夫球桿」！川普拍片致敬烏克蘭傷兵

史上最大「炸毀8塔」創世界紀錄　英國淘汰燃煤10秒爆破片瘋傳

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

社會熱門新聞

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

玉山驚傳被雷劈　女頭濺血男全身麻痺

新竹男IG私訊正妹求約砲！被她男友打半死

外送員送餐「直接砸牆上」！女客理論遭恐嚇

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

醫師娘墜谷獲救3天遭燒死！檢方查行車紀錄器

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

現代汽車課長缺錢竟吞客戶訂金百萬

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

更多熱門

相關新聞

女友不戒菸！高雄男當街「掃把打斷」扯髮拖行

女友不戒菸！高雄男當街「掃把打斷」扯髮拖行

高雄市一對剛交往的年輕情侶17日深夜當街爆發肢體衝突。27歲郭姓男子與23歲顏姓女友在鳳山區一間燒烤店用餐，席間要求顏女戒菸遭拒，竟扯對方頭髮拖行、以掃把毆打。對此，警方依妨害自由罪送辦，另依家庭暴力防制法通報。

男友出國「拒絕一起買機票」！網曝原因：當然分開買

男友出國「拒絕一起買機票」！網曝原因：當然分開買

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

情侶在「兒童閱讀區」親密摟抱逾10分鐘 家長曝：保安曾多次勸阻

情侶在「兒童閱讀區」親密摟抱逾10分鐘 家長曝：保安曾多次勸阻

關鍵字：

大稻埕煙火情侶

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

千百惠兒子沉痛發聲

即／歌手千百惠病逝！享壽62歲

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

千百惠過世　生前最後身影曝光

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面