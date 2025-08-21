山友玉山東峰遭雷擊！多處燙傷頭破見骨　救難人員14小時背下山

▲玉山東峰山友遭雷擊受傷，幸運獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

高雄市歐姓女子與男性山友20日凌晨出發單攻玉山東峰，未料至上午突遭雷擊造成2人受傷，歐女更全身多處燙傷、頭部重傷流血，傷口甚至深可見骨；南投縣消防局獲報後，偕同玉山國家公園管理處排雲山莊等單位派員冒著惡劣天候、漏夜趕赴救援，費時近14小時將2人送下山就醫，救回寶貴生命。

南投縣消防局指出，救災救護指揮中心於昨日上午11時33分接獲黃姓民眾報案，指稱其2名友人於當日凌晨0時30分自塔塔加玉山登山口出發，預計當日往返單攻玉山東峰，但上午11時許遭雷擊，45歲歐女傷勢較嚴重，另一名58歲男子則全身多處擦傷，急需救援。

南投消防局第三大隊接獲通報後，因山上天氣不佳且雷電交加且下冰雹，無法申請直升機起飛吊掛救援，隨即調遣玉山、信義2分隊消防搜救人員共4名，並會同保安警察第六大隊玉山分隊塔塔加小隊3名警員，共計地面部隊7人前往馳援；排雲管理站山莊4名管理員也就近前往，於下午4時3分與傷者接觸，並於晚間6時8分護送至排雲山莊短暫休息。

而山莊現場剛好遇有山友為醫師及護理師，經初步檢傷、包紮後，仍建議歐女應立即就醫，隨即在相關單位共同協助連夜下撤，眾人輪流護送及背負，終於在今天凌晨1時16分抵達登山口，轉由玉山分隊救護車再後送歐女至竹山秀傳醫院進一步治療；男山友則狀況穩定無大礙，並表示可於翌日自行下山。

竹山秀傳醫院指出，歐女到院時頭部有傷口、身體多處燙傷，不過經治療後選擇不住院、返家休養，急診醫師也特別提醒，外表雖不一定有明顯燒傷，但需特別注意是否有「橫紋肌溶解症」，後續還需要追蹤；縣府消防局也強調，夏季山區氣候多變，午後常伴隨雷雨，登山前應充分準備，並隨時注意天候與路況，以降低山域事故發生的風險。