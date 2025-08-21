煙火盃格鬥秘錄畫面曝！長髮妹控佔位　短髮女嗆：有錄音錄影嗎

記者陳以昇、柯沛辰、葉品辰／新北報導

「2025大稻埕夏日節」昨(20)日晚間上演盛大煙火秀，卻傳出2對男女在忠孝碼頭打成一團，起因是50歲吳姓女子用手機替丈夫佔位，不料22歲盧姓女子略過手機到前面拍照，雙方一言不成，演變成口角衝突，當場上演壓地、扯髮格鬥戰，警方到場後依社維法開罰3人，稍早現場秘錄畫面也曝光。

一名目擊女子在Threads貼出影片，拍攝現場是大稻埕煙火對岸的新北三重。目擊者稱煙火施放前，短髮的吳女坐在地上，用飲料（警方調查後的說法是手機）幫去上廁所的丈夫佔位，之後長髮的盧女疑似未注意到，直接略過飲料到最前方拍照。吳女見狀不滿，認為是自己先來的，便上前理論，雙方起爭執，隨後各自男伴也到場，爭論不久後便平息。

目擊女子指出，本以為雙方紛爭就此平息，怎料煙火施放結束後，雙方男伴疑似又推擠，馬上演變成4人混戰，連剛剛佔位用的飲料都被拿起來潑灑。影片可見，吳女直接一把扯住盧女頭髮，將人狠狠甩倒在地，25歲林姓男友見狀，本想上前阻止，結果被51歲吳男壓制在地，吳女也趁亂猛捶，場面混亂。

▲警方到場後，雙方仍不斷爭執，動手的三人都依法偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重分局警方獲報趕抵制止，雙方仍情緒激動不斷爭執，盧女向警方表示是對方先佔位，吳女則嗆「你有錄音錄影嗎？」警方表示，雙方在場均表示不提告，但堅持前往醫院就診驗傷，林男頭皮挫傷、吳男手部和鼻根擦傷，上前勸架又被扯髮的盧女則無明顯傷勢。員警抄登在場人年籍資料依法偵辦，後續將依社會秩序維護法第87條第二款將林男、吳男、吳女3人移請三重簡易庭裁罰。