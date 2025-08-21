　
社會 社會焦點 保障人權

煙火盃格鬥秘錄畫面曝！長髮妹控佔位　短髮女嗆：有錄音錄影嗎

記者陳以昇、柯沛辰、葉品辰／新北報導

「2025大稻埕夏日節」昨(20)日晚間上演盛大煙火秀，卻傳出2對男女在忠孝碼頭打成一團，起因是50歲吳姓女子用手機替丈夫佔位，不料22歲盧姓女子略過手機到前面拍照，雙方一言不成，演變成口角衝突，當場上演壓地、扯髮格鬥戰，警方到場後依社維法開罰3人，稍早現場秘錄畫面也曝光。

一名目擊女子在Threads貼出影片，拍攝現場是大稻埕煙火對岸的新北三重。目擊者稱煙火施放前，短髮的吳女坐在地上，用飲料（警方調查後的說法是手機）幫去上廁所的丈夫佔位，之後長髮的盧女疑似未注意到，直接略過飲料到最前方拍照。吳女見狀不滿，認為是自己先來的，便上前理論，雙方起爭執，隨後各自男伴也到場，爭論不久後便平息。

目擊女子指出，本以為雙方紛爭就此平息，怎料煙火施放結束後，雙方男伴疑似又推擠，馬上演變成4人混戰，連剛剛佔位用的飲料都被拿起來潑灑。影片可見，吳女直接一把扯住盧女頭髮，將人狠狠甩倒在地，25歲林姓男友見狀，本想上前阻止，結果被51歲吳男壓制在地，吳女也趁亂猛捶，場面混亂。

▲▼警方到場後，雙方仍不斷爭執，動手的三人都依法偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方到場後，雙方仍不斷爭執，動手的三人都依法偵辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

三重分局警方獲報趕抵制止，雙方仍情緒激動不斷爭執，盧女向警方表示是對方先佔位，吳女則嗆「你有錄音錄影嗎？」警方表示，雙方在場均表示不提告，但堅持前往醫院就診驗傷，林男頭皮挫傷、吳男手部和鼻根擦傷，上前勸架又被扯髮的盧女則無明顯傷勢。員警抄登在場人年籍資料依法偵辦，後續將依社會秩序維護法第87條第二款將林男、吳男、吳女3人移請三重簡易庭裁罰。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

即／被控家暴甜心議員　誠泰少東：她要分5千萬財產

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

台中市一中商圈一條偏僻小巷日前深夜發生無差別攻擊事件，1名婦人騎機車買宵夜回家路上，突然遭1名上身赤裸的男子拿玉米罐頭瘋狂砸頭、砸身體，造成多處擦挫傷，婦人立即報案，警方卻遲至2天後再通知製作筆錄，轄區里長游金隆痛批，警方以該人並非現行犯為由放走，卻讓居民陷入無底惡夢。

