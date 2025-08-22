　
社會 社會焦點 保障人權

傳播女戀上人夫「是他太暖我才走心」　正宮氣炸反擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間與兼職傳播小姐的美美（化名）發生婚外情，憤而決定對美美提告求償50萬元。雖然美美矢口否認，但她曾傳訊息向同事提及與阿哲發生性行為的事情，還說出「是他太暖我才走心」等話，加上其他對話紀錄、合照等證據，最終屏東簡易庭法官沒有採信她的說詞，並判她應賠償人妻15萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲美美否認與阿哲交往，並強調兩人之間沒有發生任何踰矩行為，但她的說詞沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿哲在婚姻關係存續期間結識美美，美美明知阿哲已婚，兩人仍發展出親密的交往關係，甚至發生性行為，嚴重侵害她的配偶權，導致她的家庭破碎，因而決定向美美提告求償50萬元。

美美則辯稱，她兼職傳播小姐工作，與阿哲是因為工作認識，她無法拒絕被阿哲點檯或帶出場，但那只是與客戶之間的互動、虛應故事，並非不正當交往關係。

然而，在證據對話紀錄中，美美曾傳訊息向同事聲稱自己正在跟阿哲發生性行為，隨後又傳送「我說我是真的愛他」、「是他太暖我才走心，他也知道」等訊息。雖然美美辯稱那是在向同事炫耀，兩人之間是清白的；但屏東簡易庭法官認為，美美說完性行為一事之後，並沒有繼續炫耀業績，反而說起自己與阿哲的之間的感情事，這顯然與她自己的「炫耀」說詞不符。

此外，在美美和阿哲的對話紀錄中，兩人曾討論到「愛你」、「我離婚也提了」、「我想在你面前是懂事的人」等話題。法官認為，從對話紀錄看來，美美和阿哲經過長時間相處已經互生情愫，進而發展出不正當交往關係。

法官指出，除了對話紀錄之外，還有美美和阿哲的合照等證據，兩人曾一起慶生、去遊樂園玩，拍照時的動作也很親密，顯然已經踰矩，最終沒有採信美美的說詞，認定她確實侵害到人妻的配偶權，並判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。

