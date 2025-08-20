妻偷吃小王1年　夫說完「願意放下」轉身放大絕！1原因獲賠

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與阿強（化名）發生婚外情長達1年，期間兩人曾發生性行為，因而決定提告求償100萬元。雖然人夫曾傳訊息向小花表示「願意放下」、「不計較了」，但並沒有證據可以證明他答應拋棄民事損害賠償請求權，最終宜蘭地院法官仍判小花和阿強應連帶賠償32萬元較為適當。

▲小花和阿強承認發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花在婚姻關係存續期間與阿強發生婚外情，當時阿強明知小花已婚，兩人仍在2023年至2024年間發展出交往關係，甚至發生性行為，這不僅嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，還導致他的家庭破碎，因而決定對兩人提告求償100萬元。

小花和阿強則辯稱，對於人夫主張的婚外情一事沒有意見，但人夫曾表明不願意追究此事，如今卻反過來提告，而且求償金額明顯過高。

對此，宜蘭地院法官表示，小花和阿強坦承發生婚外情，交往期間有過性行為，確實侵害到人夫的配偶權，但兩人辯稱，人夫曾在離婚前一天傳訊息給小花，表明願意原諒，顯然已經放棄對他們提告請求損害賠償，這部分被人夫否認。

法官指出，縱使人夫在訊息中提到「願意放下」、「我也不計較了，我不去提告」，但目前尚無證據可以證明，人夫與小花、阿強之間已經達成拋棄民事損害賠償請求權的和解契約，所以認定小花和阿強的辯詞為無理由，考量到雙方的地位、身分、資力等因素，最終判兩人應連帶賠償32萬元給人夫，全案仍可上訴。