國際

關稅逼拉丁美洲向中靠攏？　川普沒在怕：想怎麼做就怎麼做

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國對等關稅政策正式生效，拉丁美洲國家首當其衝，尤其是巴西更是備受影響。面對外界質疑這些國家是否會因此倒向中國，美國總統川普卻毫不擔憂，直言「想怎麼做就怎麼做」。他認為，這些國家本來就在艱難中掙扎，對美國的影響有限。

川普上任以來，一直推行強硬的貿易政策，這次的關稅更是對巴西和墨西哥等拉美國家重拳出擊。然而，川普對媒體問到的「是否擔心拉美國家向中國靠攏」一事，態度冷淡。他認為，不管這些國家如何選擇，它們的經濟表現都不算理想，對美國構不成威脅。這種冷漠的表態突顯了美國與拉美國家間的緊張關係。

在公開談話中，川普毫不掩飾對巴西的不滿。他抨擊巴西對美國商品課徵高額關稅，認為巴西是個「糟糕的貿易夥伴」，更指責巴西國內的法律體制存在問題。他特別提到前總統波索納洛的法律困境，認為這是一場政治迫害，暗示巴西的內政問題進一步削弱其國際地位。

然而，川普的強硬立場也引來多方批評。部分分析指出，拉美國家的經濟困境可能使它們在國際貿易中尋求更多合作機會，尤其是與中國的接觸。這種情況可能無形中對美國的全球影響力構成挑戰。川普的「他們隨便做」態度，是否真的能化解潛在的衝突，仍值得觀察。

謝金河：川普想「川習會」動不動就修理台灣

美國總統川普祭出台灣對等關稅20%，對此財信傳媒董事長謝金河直言，川普關稅政策不僅擾亂全球經濟秩序，也讓地緣政治充滿不確定性。謝金河：「川普一心要營造川習會，川普動不動就修理台灣一下，也讓台灣在這次關稅談判上吃足苦頭！」

川普「半導體關稅」留後門　謝金河揭下個大局

台灣20％關稅上路　傳產苦哈哈：沒單等死有單找死

美商長：川普聽黃仁勳意見　在美建廠不課稅

半導體關稅100％　業界揭「川普組合拳」企圖

