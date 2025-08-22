美國對歐盟關稅採全包式15%　汽車調降、酒類未豁免

▲美國與歐盟的最新貿易協議細節揭露。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國與歐盟的最新貿易協議細節揭露，美方將放寬歐洲汽車進口關稅，但葡萄酒仍維持15%的稅率，讓歐洲出口商不滿。此協議框架中，雙方仍有分歧，歐盟希望美方進一步讓步，而美國總統川普及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則力求平衡各方利益。

這次的協議大多數歐盟產品面臨15%的稅率，包括汽車、藥品和半導體等。汽車稅率預計低於現行的27.5%，並自8月1日起追溯生效。歐盟貿易主管塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）在布魯塞爾表示，這是美國對外貿易的最優惠條件，且此關稅不會疊加於既有稅率。儘管如此，葡萄酒未能豁免關稅仍是歐盟內部的焦點之一。

歐洲葡萄酒業者對此結果感到失望。法國葡萄酒及烈酒出口商協會代表皮卡爾（Gabriel Picard）直言，此稅率將對葡萄酒業造成「重大困擾」。波爾多葡萄酒公會發言人夏托（Christophe Chateau）雖認為15%仍比川普曾威脅的200%稅率好得多，但仍表示這對波爾多酒在美國市場的競爭力是一大阻礙，尤其美國是其最大市場。

另一方面，歐盟也在協議中做出妥協，承諾放寬美國海鮮及農產品進口限制，包括乳製品、水果、蔬菜等項目。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）辦公室表示，雖然此協議未達到歐盟理想中的「零關稅」，但避免了一場潛在的貿易戰，對雙方而言仍屬階段性成果。