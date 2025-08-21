　
政治

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

▲▼行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會21日討論通過115年度中央政府總預算案，歲入編列2兆8623億、歲出編列3兆350億，兩者相抵差短1727億；其中，歲出較114年度增加1100億，再創新高。歲出以社福相關支出最多，編列8318億，占整體預算27.4％；其次為教育科學文化支出5566億，占18.3％；各界關注的國防支出則排第三，編列5488億，占18.1％。

根據總預算書，115年度總預算歲入共編列2兆8623億，較114年度減少3025億，約減9.6％；歲出共編列3兆0350億，較114年度增加1100億，約增3.8％，總預算歲入歲出相抵差短1727億。

另外，債務還本1265億，占稅課收入5.1％，合共尚須融資調度財源為2992億元，占總預算歲出9.9％，連同特別預算1008億，合共4000億，全數以舉借債務支應。預估115年底累計債務未償餘額6兆7503億，占前3年度名目GDP平均數26.5％，較114年度減少0.5個百分點，距公共債務法規定之上限40.6％，尚有14.1個百分點、約3.6兆元。

進一步計算歲入來源情形，稅課收入編列2兆4807億，占86.7％；營業盈餘及事業收入編列2580億元，占9％；財產收入編列280億，占1％；規費、罰賠款及其他收入編列956億，占3.3％。

歲出政事部分，社會福利支出編列8318億，占27.4％，居首位；教育科學文化支出編列5566億，占18.3％，居第2位；國防支出編列5488億，占18.1％，居第3位；經濟發展支出編列4275億，占14.1％，居第4位。

由於今年3月財政收支劃分法修正通過，主計總處指出，115年度中央統籌分配稅款為8841億，依新制財劃法，中央明年需釋出財源4165億。一般性補助款部分，依新制財劃法，不得少於修正施行前一年預算數，115年度編列2501億，與114年度相同。

國防預算部分，公務預算編列5614億，若加計特別預算1792億、非營業特種基金654億，以及納列退輔會退除役官兵退休給付1064億及海巡署支出371億，國防預算合共9495億，已達GDP的3.32%。

重要施政項目預算編列情形：

（一）公共建設計畫：115年度總預算編列2883億元，較114年度增加374億元，約增14.9％，如連同營業與非營業特種基金3821億元，整體規模達6704億元，較114年度相同基礎增加930億元，約增16.1％。

（二）科技發展計畫：115年度總預算編列1665億元，較114年度增加269億元，約增19.3％。如連同國防科技經費67億元、營業與非營業特種基金299億元，整體規模達2031億元，較114年度相同基礎增加266億元，約增15.1％。

（三）均衡台灣重大建設經費：115年度總預算編列1179億元，較114年度增加50億元，約增4.4％，加計營業與非營業特種基金1814億元，合共2993億元，較114年度相同基礎2555億元，增加438億元，約增17.1％。

（四）五大信賴產業推動方案經費：115年度總預算編列284億元，加計非營業特種基金3億元，合共287億元，較114年度221億元，增加66億元，約增30％。

（五）AI新十大建設經費：115年度總預算編列280億元，加計營業及非營業31億元，合共311億元，較114年度相同基礎增加143億元，約增84.8％。

（六）國防經費：國防部主管115年度歲出編列5614億元，較114年度增加938億元，約增20.1％，加計已編列及預計編列特別預算1792億元，合共7406億元，較114年度相同基礎增加1826億元，約增32.7％。如連同非營業特種基金654億元，整體規模達8060億元，占115年GDP之2.82％，又經參酌北大西洋公約組織標準，納列輔導會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元，國防預算合共9495億元，占GDP之3.32％。

（七）衛福經費：115年度總預算編列3894億元，較114年度增加203億元，約增5.5％。其中為落實健康台灣願景，健康台灣深耕計畫115年度編列60億元，連同114年度編列數59億元，合共編列119億元；癌症新藥暫時性支付專款115年度編列50億元，連同114年度編列數50億元，合共挹注100億元。

（八）體育經費：運動部主管115年度歲出編列67億元，連同一般性補助款54億元，合共121億元，較114年度相同基礎，增加60億元，約增98.4％，加計運動發展基金，合共214億元。如連同教育部等其他部會34億元，整體規模達248億元，較114年度相同基礎增加72億元，約增40.9％。

（九）整體治水經費：115年度總預算編列517億元，較114年度333億元，增加184億元，約增55.5％，如連同非營業特種基金20億元，整體規模達537億元，較114年度相同基礎增加185億元，約增52.4％。

（十）打擊詐欺經費：115年度總預算編列83億元，較114年度66億元，增加17億元，約增26.5％。其中為更有效應對不斷進化之詐欺犯罪型態，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，115年度編列14億元，較114年度13億元，增加1億元，約增7.5％。

（十一）推升內需經費：115年度總預算編列75億元，較114年度1億元，增加74億元，主要係新增平日國旅優惠23億元、強化國際觀光動能12億元、辦理台灣品牌賽事10大精選計畫8億元、發放文化禮金向下延伸至13至15歲8億元、撥補中央都市更新基金擴大辦理自主都市更新政策5億元、強化商圈品牌行銷推廣及國際展會觀光消費5億元等。

（十二）長照服務經費：115年度總預算編列33億元，如連同非營業特種基金1120億元，整體規模達1153億元，較114年度相同基礎增加926億元，增加227億元，約增24.5％。

▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

