社會 社會焦點 保障人權

立委擬刪「勾串之虞」羈押事由　檢察官協會警告：危及國安

▲最高檢察署。（圖／取自維基百科）

▲最高檢察署。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／台北報導

有關立委提案刪除現行刑事訴訟法「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，引來民眾討論；中華民國檢察官協會今(21日)晚對此發表聲明，指「將嚴重影響被害人權益、社會治安與國家安全」。

中華民國檢察官協會指出，刑事訴訟法「勾串共犯或證人之虞」羈押事由，是多數先進國家及國際刑事法院通行規範，若立委修法刪除，將放任被告威脅或利誘證人及共犯，不僅妨害偵查與公平審判，也可能影響重大案件偵辦及國家安全。

檢察官協會強調，「勾串之虞」羈押事由在德、美、法、澳、烏克蘭及國際刑事法院等地均有採用，並由法官裁量決定是否羈押。此規範針對被告可能以不當方式影響共犯或證人，與針對物證湮滅的羈押理由不同。

資料顯示，113年間檢察官向法院聲請羈押11,330人，其中以「勾串、滅證之虞」准押者6,319人，占總聲押案的70.8%，電信詐欺案件的聲押獲准率更高達88.3％，顯示此羈押事由對偵辦重大刑案作用顯著。

近期實務案件包括台積電工程師洩密案、重大兒虐案「愷愷案」、跨國詐欺台版柬埔寨案及現役軍官叛逃案等，均因「勾串之虞」而獲法院准押。檢察官協會警告，若修法刪除此事由，可能導致國家關鍵技術外流、兒虐致死案件無法追查，以及詐欺集團主腦逍遙法外，對社會治安與被害人權益造成重大衝擊。

提案廢勾串羈押　劍青檢改批：頭長癬剁掉整顆頭

提案廢勾串羈押　劍青檢改批：頭長癬剁掉整顆頭

民眾黨主席黃國昌等立委提案修正《刑事訴訟法》，將羈押被告事由中的「勾串共犯或證人」刪除，引起外界聯想與柯文哲遭羈押有關，基層檢察官組成的劍青檢改21日舉出數據，過去1年聲押案件極少，且半數是詐欺案，此次修法形同阻止警方對詐團溯源，質疑民眾黨「果真要為一人修法，而毀全台灣治安？」

政院擬拍板併購法修法！助中小企業拚國際

政院擬拍板併購法修法！助中小企業拚國際

立院初審通過「改裝噪音車最高罰3600」　逾期15天未檢驗扣牌

立院初審通過「改裝噪音車最高罰3600」　逾期15天未檢驗扣牌

無照駕駛最高罰6萬！立法院初審通過　還可當場扣車

無照駕駛最高罰6萬！立法院初審通過　還可當場扣車

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師開酸

