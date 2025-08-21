民眾黨提案廢勾串羈押！劍青檢改批離譜如「頭長癬剁掉整顆頭」

▲民眾黨提案刪除勾串羈押事由，被認為是為柯文哲量身訂做。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席黃國昌等立委提案修正《刑事訴訟法》，將羈押被告事由中的「勾串共犯或證人」刪除，引起外界聯想與柯文哲遭羈押有關，基層檢察官組成的劍青檢改21日舉出數據，過去1年聲押案件極少，且半數是詐欺案，此次修法形同阻止警方對詐團溯源，質疑民眾黨「果真要為一人修法，而毀全台灣治安？」劍青呼籲國民黨與民進黨，不要支持這項修法。

劍青檢改聲明：

移除「犯罪勾串」將澈底黑化台灣 請國民兩大黨以蒼生為重

昨(20)日民眾黨立委突然提案刪除「勾串共犯或證人」之羈押事由，大開法治倒車，無異鼓勵妨害司法，包庇集團犯罪，據悉已於明日排審，若修法成功，將澈底黑化台灣，禍延子孫，本會對台灣治安憂心無以復加，聲明如下：

一、當今詐騙集團愈演愈烈、販毒網絡綿密、黑道盤口猖獗，查緝須靠共犯和證人，向上溯源更靠指證，妨害司法公正更是底層設計，所以世界先進法治國家，都將「勾串共犯或騷擾證人」列入羈押的典型事由，德國刑事訴訟法第112條、美國聯邦刑事訴訟法典18 U.S. Code § 3142皆有明文。即使中國，其刑事訴訟法亦明列此項羈押事由。舉世皆然，獨台灣罪犯有何特殊值得呵護之處，竟能獲民眾黨如此厚愛？此種修法，阻止警方對詐團溯源，鼓勵毒販套招脫罪，縱容黑道恐嚇證人噤聲，各類刑案一體適用，連台積電2奈米洩密工程師也不用押了，也不用再繼續追查共犯了，都放出去好好串供，此修法根本是帶頭破壞治安，自毀長城。

二、民眾黨提案的理由是說，因為「串證羈押事由已遭嚴重濫用，檢察官常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再以有重要共犯或證人未到案為由聲請法院將被告羈押，藉此押人取供，爰刪除之」，此段理由離譜至極，說因為「遭濫用」，就要全部刪掉，難道，倒洗澡水要連嬰兒也一起倒掉，頭上長癬乾脆整顆頭都剁掉，果真要為一人修法，而毀全台灣治安？

三、提案理由說「遭濫用」也是亂扯，說檢察官「常刻意」保留不傳喚誰，簡直胡說八道！鄉野傳聞也當真。檢察官偵辦專案一次動員眾多，莫不祈求一次解決，盡可能全部到案，以免後來逃亡串證，夜長夢多，誰會故意保留不傳，讓自己案件辦砸。提案理由既沒實據，又沒數據，論據憑想像，這樣符合「理性務實科學」嗎？

四、去(113)年地檢署「偵查」總收案達67萬件(不含他案逾100萬件)，聲押11,330件，佔比僅1.69%，法院再篩選駁回2,406件，層層過濾極度嚴苛，羈押是每一位司法官都深感沉重而視為畏途的工作。在去年裁准羈押的8,924件中，詐騙就高達4,883件，占比達54.7%，絕大多數都是為了追查共犯集團向上溯源，不得不做的羈押。一旦惡法通過，每年至少有幾千個詐騙犯嫌不用羈押，更難以溯源，這是何等的詐騙王國。修法後果如此嚴重，提案人有提出「全面衝擊影響評估報告」嗎？

五、妨害司法公正是各政黨近年來大力倡議的，本應積極推動，絕非大開倒車，主動替犯罪集團掃清障礙。本會深切呼籲，台灣社會有許多良民須要保護，在現行刑事訴訟法運作下，被告的人權早已遠超過被害人的人權，民眾黨此次提案完全悖離法理，更會加速黑化台灣，禍延子孫，提案理由也是毫無實據、毫無理據、毫無數據的胡謅瞎扯，看到黑影就亂開槍，請國民黨與民進黨兩大黨，都珍愛台灣善良百姓，不要支持這次將禍害台灣，助長詐騙盛行的提案。