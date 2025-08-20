助中小企業「打群架」進軍國際！政院擬拍板《企業併購法》修法

▲政院擬拍板《企業併購法》修法，助中小企業組產控、打群架拚國際。（圖／行政院提供）

記者閔文昱／綜合報導

行政院會21日預計通過《企業併購法》修正草案，新增「證券交易所得緩課機制」，讓企業股東在透過股份轉換成立控股公司時，可選擇延後課稅，僅在日後實際轉讓或過戶至帳戶時才申報，藉此減輕即期稅負，鼓勵中小企業走出單打獨鬥模式，藉由整合打群架，提升國際競爭力。

行政院指出，現行制度下，被收購公司股東在股份轉換過程中產生的證券交易所得，必須立即計入當年度基本所得額，對股東形成不小負擔。修法後，若收購公司經國發會認定為產業控股公司，且被收購公司與控股公司具關聯或能創造經營綜效，股東即可享有延後課稅優惠。此舉被視為回應業界長期訴求，尤其中小企業希望透過控股模式達到垂直或水平整合。

國發會與財政部說明，新增的緩課機制將設有5年期限，並要求符合特定條件，例如股東須持股一段時間，且原本已存在交叉持股的公司不適用，以避免制度被濫用。配套上，產業控股公司必須定期向稅捐稽徵機關申報股東股票轉讓資料，若未依規定辦理，將面臨5萬元至50萬元罰鍰；屆期仍未補報者，最高可罰100萬元。

此次修法背景，源於行政院今年6月拍板「中部精密智慧新核心推動方案」後，地方業者即反映控股公司制度欠缺稅捐誘因，影響企業整合意願。行政院強調，修法不僅有助產業突破成長瓶頸，也能擴大稅基、增加國家稅收，形成雙贏。

草案將在行政院會拍板後送交立法院審查，若完成三讀，行政院將另訂施行日期。外界普遍認為，這項修法若順利通過，將成為推動台灣中小企業邁向國際市場的重要制度基石。