落實分類從源頭做起　台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」

▲台東縣啟動「破袋稽查宣導作業」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化垃圾分類與資源回收，台東縣政府環境保護局近期正式啟動「破袋稽查宣導作業」，聯合全縣16鄉鎮市清潔隊，針對64條垃圾清運路線進行隨機檢查。環保局強調，此次行動以「勸導優先、稽查輔助」為原則，透過現場提醒和教育，協助居民養成正確分類習慣，減少資源回收物與廚餘混雜，朝向乾淨、永續的生活環境邁進。

台東縣政府表示，垃圾分類不僅是日常生活中的環保動作，更是推動低碳永續的重要環節。此次推動計畫，除了要提升回收效率，也希望落實聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續城鄉」及「負責任的生產與消費」的核心精神。

根據環保局規劃，稽查作業分為三類：若使用透明或半透明垃圾袋，且未發現明顯回收物，視為合格；若發現三件以內回收物，將列為輕微違規，現場勸導並請民眾撿出；若未使用透明袋或回收物超過三件，則屬嚴重違規，垃圾將退回。若屢勸不聽，將依《廢棄物清理法》處以1,200元至6,000元罰鍰。

環保局也提醒，部分高風險物品如高壓容器、打火機及鋰電池若誤丟入一般垃圾，經壓縮處理恐引發爆炸或起火，不僅危害清潔隊員安全，也可能損壞設備，呼籲民眾務必妥善分類並交由資源回收車處理。

環保局強調，垃圾分類人人有責，唯有從源頭落實，才能減輕垃圾車清運與焚化設施負擔，並確保清潔人員作業安全，共同打造宜居、永續的生活環境。