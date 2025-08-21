　
    • 　
>
地方焦點

黑橋牌玩中秋！黑豬月餅、腸太郎聯名小香腸　台味療癒可愛爆擊

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節不只是烤肉和吃月餅，黑橋牌今年直接玩出新高度！以「創意台味 × 可愛療癒」為主題，推出一系列超有話題的中秋限定商品，從黑豬肉變身月餅，到跨界聯名人氣 IP《dtto friends》腸太郎，讓傳統佳節瞬間變身療癒派對。

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

亮點之一是【La Siúnn Gué 來賞月禮盒】，以台灣黑豬肉入餡，推出「臘月酥」與「知味Q餅」，鹹甜交織，顛覆傳統月餅想像。包裝設計還融合法式優雅與台南花磚元素，讓送禮更有面子也更具溫度。

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，黑橋牌也首度攜手腸太郎，聯名打造各種中秋限定款──包括直營門市的【腸聚打彈珠禮盒】，結合童年回憶遊戲與人氣肉乾，讓送禮變得超有互動感；以及爆汁新奇的【章魚燒珍珠熟香腸】，一口咬下就是日式章魚燒與台式香腸的混血風味，鹹香濃鬱，搭配啤酒更是一絕。

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

更有獨家販售的【台灣小香腸-腸太郎限定版】在家樂福限量開賣，換上萌度滿分的聯名包裝，適合親子聚會、野餐同樂；全家與萊爾富也能找到限定口味小香腸。從餐桌到烤肉趴，黑橋牌讓「台味」不只是回憶，而是變得好吃、好玩、好拍、好分享！

▲肉品專家黑橋牌翻玩中秋餐桌，創意設計＋台味風味，打造好吃又好玩的節慶體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黑橋牌中秋黑豬月餅腸太郎香腸台味療癒爆擊

