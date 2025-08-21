快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

▲騎大重機的陳男遭小貨車從後方追撞，再推擠夾在前方休旅車之間。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市台64線快速道路中和段，今（21日）下午4時許，發生一起5車連環追撞事故，其中一名大型重機騎士，遭後方小貨車追撞夾擊一度受困，當場失去生命徵象，由救護車送往雙和醫院急救，雖然已恢復呼吸心跳，但仍在加護病房觀察中，確切發生事故原因，警方目前仍在釐清。

據了解，肇事的小貨車司機53歲魏姓男子，今天下午沿著台64線快速道路，從中和往板橋方向行駛，行經23K處中和段時，因從國道3號交流道匯入車流，造成路段車速驟降，魏男疑未減速且未保持安全車距，直接追撞前方騎乘大型重機的41歲陳男，再推撞前方的休旅車及2輛汽車，陳男當場遭被夾在貨車與休旅車之間。

▲休旅車因前方車多減速，遭後方小貨車追撞。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消人員到場，經查看發現陳男已無生命徵象，隨即送往雙和醫院急救，而肇事的魏男及遭追撞休旅車楊男，以及汽車駕駛林男、陳男，並無明顯外傷不需送醫。命危送醫的陳男，經醫院搶救目前恢復呼吸、心跳，詳細肇事原因，仍待警方進一步釐清。

▲陳男遭撞一度失去生命跡象，送醫急救恢復呼吸心跳。（圖／記者陸運陞翻攝）