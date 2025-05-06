北宜公路修路樹交管出包！害2重機對撞　1騎士右手骨折送醫

▲因修路樹施工管制交通疏失，導致2部大型重機對撞 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店分局坪林派出所昨（5）日下午2時許接獲報案，坪林區北宜公路32.7公里處發生一起重機對撞交通事故，造成21歲的柴姓騎士右手骨折送醫，另25歲的羅姓騎士則受輕微擦傷。初步調查，當時台電外包商正在進行修剪路樹工程，2名施工人員疑似因溝通不良，導致往新店方向車道雙向通行，進而引發這起意外。

據了解，台電外包商的施工人員55歲的冷姓男子及29歲的陳姓男子，正在北宜公路32.6公里至32.8公里處進行路樹修剪作業，並對往坪林方向的車道實施車道封閉交通管制。然而，疑似因2人溝通出現問題，導致往新店方向的車道呈現雙向通行的狀況，為後續的事故埋下伏筆。

此時21歲的柴姓男子騎乘kawasaki ninja400大型重型機車往坪林方向行駛，與對向由25歲的羅姓男子騎乘的Honda cb650R大型重型機車在32.7公里處發生正面碰撞。強大的撞擊力道造成柴姓騎士右手骨折，緊急送往萬芳醫院救治。羅姓騎士則僅受輕微擦傷。

警方對2名重機騎士進行酒測，酒測值均為0。警方依規定對現場進行拍照、測繪等程序，詳細的肇事原因及責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。