海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

▲東部岸海聯合掃蕩。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為確保 8 月 23 日「全國性公民投票暨立法委員罷免」期間社會安全與民心安定，海巡署東部分署20日下午 2 時採「異地分時」方式，在花蓮至台東沿岸、蘭嶼及綠島等地同步展開聯合擴大威力掃蕩，全面強化邊境安全防護能量。

此次行動由海巡署東部分署統籌，結合第九、第十巡防區指揮部、第一二、第一三岸巡隊、第六及第十五海巡隊，以及台東、花蓮查緝隊，並聯合財政部關務署基隆關花蓮分關共同執行。行動總計動員巡防艇 2 艘、巡緝艇 1 艘、勤務車 32 部、沙灘車 1 輛、無人機 1 架與 111 名人員，針對「灘岸巡查」及「港口安全檢查」進行全面部署，執行「岸、海聯合擴大執檢暨威力掃蕩」專案任務。

東部分署於勤前教育中特別要求各單位針對港區、岸際及治安熱點區域（如空屋、下水道、防風林及易藏匿地點）進行地毯式清查，並加強進出港船舶執檢力度，同時運用雷達等高科技裝備嚴密監控海域動態。若發現可疑狀況，將立即派艇應處，以防範中共可能的灰色地帶襲擾，杜絕非法活動藉機滲透。

東部分署強調，將持續配合中央政策及選舉安全維護需求，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力防範不法份子趁勢滲透，確保國境安全與民眾權益。也呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將第一時間到場處置，與全民共同守護社會安定。