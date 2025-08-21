友聯獅子會送「愛心傘」　病患就醫雨天免煩惱

▲友聯獅子會捐贈「愛心傘」給台南市立醫院，盼雨天就醫的民眾能便利又安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了讓病患與家屬在雨天就醫時能更便利，國際獅子會300E1區台南市友聯獅子會特別捐贈「愛心傘」給台南市立醫院，讓民眾就醫往返不再擔心淋雨，傳遞溫暖與體貼。

捐贈儀式於近日在台南市立醫院舉行，場面溫馨。友聯獅子會會長梁美麗表示，過去曾邀請蘇世揚醫師率領的玫瑰墓樂團舉辦公益演唱會，因而與南市醫建立深厚情誼。在國際獅子會300E1區總監曾彭英及眾多獅友的支持下，促成這次愛心傘捐贈，盼能在細節中守護就醫民眾。

台南市立醫院院長蔡良敏代表院方致謝，表示愛心傘不僅是遮風避雨的實用物品，更象徵著獅子會對病人及家屬的關懷與守護。友聯獅子會過去也曾捐贈輪椅，幫助行動不便患者就醫更加方便，如今再度捐贈愛心傘，更讓院方與病患深切感受到獅友們的熱忱與公益心。醫院也承諾將妥善管理，確保愛心傘能即時發揮作用，惠及更多有需要的民眾。

此次捐贈行動，不僅改善就醫環境，更展現友聯獅子會長年熱心公益、回饋社會的精神。愛心傘的象徵意義，猶如一股溫暖力量，為台南在地醫療注入關懷，持續守護民眾健康。