發藥時「健保卡突飛來」險砸臉！病人反應神扯　藥師爆心寒

記者周亭瑋／綜合報導

台灣醫護人力持續流失，而部分民眾的就醫習慣和禮貌不佳，更讓醫護人員心力交瘁。藥師陳佳玲在臉書透露，昨（18）日在發藥的過程中，病患竟直接將健保卡丟向她，甚至差點砸到臉，眼看她當場傻住，對方也毫無歉意，讓她十分心寒。

陳佳玲發文提到，昨日她發藥時，按照規定與領藥者確認身分，並一如往常請對方出示健保卡，怎料病患竟用丟的，還差點丟到她的臉，「這個感受十分不好，我只是按照規定發藥，而且我的態度也很好，為什麼要這樣對待醫療人員？」

她表示，當下自己被飛來的健保卡嚇到，於是驚訝地睜大眼睛看著患者，結果對方完全沒有不好意思的感覺，「我真的深深受傷！」

最後，陳佳玲也藉此呼籲，領藥時有5件事情千萬不要做，包括不要丟健保卡、不要邊用手機不聽衛教、不要用力敲健保卡、不要插隊、不要忘記當面清點藥物，「良好的發藥環境需要藥師與民眾共同維護。」

對此，一票同行心有戚戚焉，紛紛回應「藥師的工作是專業，不是服務業，不用對人卑躬屈膝，要投訴的，我以前都說請便」、「我也有一樣的場景，還幫他撿起來還給他」、「這種我零容忍，人善被人欺，跟我有沒有教養無關，也跟我有沒有EQ無關，尊嚴不能被賤踏」、「醫院發藥遇過不少沒知識、沒衛生、沒水準的人」。

．「藥玩家-玲玲藥師」授權引用。

