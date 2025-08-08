台大醫療暴力！69歲男不滿看病7年沒好轉　衝診間揮拳揍醫生

▲洪男（左側）衝進台大醫院診間毆打醫師，被依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

北市台大醫院日前發生醫療暴力案件，一名69歲洪姓男子因自認病情沒好轉反而加劇，在叫號空檔時衝進診間對醫師揮拳，被趕來的保全制止帶走，到場的員警依涉嫌違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌將洪男帶返派出所偵處，移送法辦。

洪男因病在台大醫院已看診7年，某日聽到朋友稱「你的醫生不好，都治不好你」，認為對方說得有道理，因此在6日上午至台大內科，在叫號空檔時衝入診間對醫師叫囂、揮拳攻擊，醫師當下未反擊而是先請他冷靜，並由保全與護理師將他帶到保全室。

員警抵達後依涉嫌違反醫療法、刑法傷害罪等罪嫌將洪男帶返派出所偵處，全案後續將移請台北地檢署偵辦。中正第一分局呼籲，針對使用暴力、脅迫等行為，警方必查明嚴辦、決不寬貸。

台大醫院發言人陳彥元表示，事發當下，有立即照院內流程處理，也通知轄區警察機關，加害人有被帶到警察局做進一步調查，而根據收到的回報，門診醫師有受到傷害，但詳細狀況涉及患者和就醫隱私，不便多做說明。醫院對於醫療職場暴力或脅迫事件是零容忍，這也是全民共識，有這樣的情況發生，一定會積極嚴正處理，更不希望再發生這樣情況。