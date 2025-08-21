前女友服藥熟睡...他闖入性侵還顏射　新婚才半年渣男這下慘了

▲男子趁前女友服安眠藥熟睡之際，闖屋性侵。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鍾姓男子與女子小莉（化名）分手後，轉身就和另名女子結婚，但婚後仍和小莉藕斷絲連，2023年間他竟利用小莉服用安眠藥熟睡之際，拿磁扣和備用鑰匙闖進小莉住處，趁機指侵還顏射。事後小莉報警提告，一審依乘機性交罪判處鍾男有期徒刑3年2月，鍾不服上訴，高雄高分院駁回上訴，維持原審刑度。

判決指出，鍾男與小莉原為男女朋友，2022年底兩人因故分手後，鍾男隨即和其他人結婚，但婚後仍和小莉藕斷絲連，2023年4月兩人又因故鬧分手，他知道小莉睡前習慣服用安眠藥，同年5月30日凌晨3時許，鍾男持事前拷貝之社區大門磁扣及小莉放置於鞋櫃內的備份鑰匙，擅自進入小莉的住處。

進入房間後，鍾男見小莉睡著一時性起，竟脫去小莉內褲伸手侵犯，甚至還在小莉面前打手槍「顏射」，小莉隔日醒來後驚覺異狀，氣得報警提告，檢、警偵辦後依乘機性交罪將鍾男提起公訴。

法院審理時，鍾男最初否認犯行，辯稱一切經小莉同意，但法院調閱相關對話紀錄，並參酌小莉向公司提出的申訴資料，認定鍾男犯行明確，鍾男才坦承不諱，但法官認為鍾男事發後先行否認，態度狡辯，相較於自始至終坦承犯行者，其悔意難以採信因此依乘機性交罪判處他徒刑3年2月。

鍾男不服上訴，認為刑期太重，高雄高分院合議庭認為，原審所量處之刑既未逾越法定刑範圍，亦無違反公平、比例及罪刑相當原則之情形，因此駁回上訴，維持3年2月刑度，全案可上訴。