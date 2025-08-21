　
政治

因應川普對等關稅衝擊　創新創業總會、資安大聯盟結盟建資安護盾

▲▼全國創新創業總會(以下簡稱新創總會)與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台。（圖／資安大聯盟提供）

▲全國創新創業總會與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台。（圖／資安大聯盟提供，下同）

記者陶本和／台北報導

在美國總統川普推動對等關稅政策之下，各國中小企業都承受成本上升與市場不確定性的壓力，台灣也不例外，台灣的中小與新創企業面臨出口挑戰與數位化風險的夾擊。面對關稅可能的衝擊，賴政府除了擴大對企業的補助跟支持力道，全國創新創業總會與台灣資安大聯盟近日也結盟，要協助台灣企業建構「資安護盾」，在國際市場爭取話語權，展現亞洲資安典範。

全國創新創業總會與台灣資安大聯盟近日結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台，為台灣的中小企業與新創企業打造更強韌的數位防護網。全國創新創業總會致力於扶植台灣中小企業與新創企業，串聯包括半導體在地化聯盟等四大產業聯盟推動以大帶小之產業發展模式。

新創總會為協助中小企業及新創企業數位轉型更設立數位轉型委員會，未來為能守護台灣中小新創企業擬於其下設立資安專家 SIG，並與台灣資安大聯盟結盟，新創總會將國內資安產品需求面的重要樞紐（HUB），匯集眾多中小企業與新創需求，為產業提供明確方向。

另一方面，台灣資安大聯盟則整合台灣與國際資安業者力量，成為供給面最具影響力的平台，協助資安解決方案與國際市場接軌。

有關此次結盟，屬於「中小及新創企業＋資安聯盟」的合作模式，將同時提升組織本身能力與整體產業競爭力，為台灣在國際舞台建立創業與資安雙重優勢。在商業合作層面，全國創新創業總會與台灣資安大聯盟將推動「資安智庫與商業共好」機制。

全國創新創業總會邱銘乾總會長表示，在數位化浪潮下，資安就是企業的生命線。本次與台灣資安大聯盟的合作一定可以1+1大於2的效益，降低新創及中小企業在資安防護的成本與技術門檻，讓台灣的新創與中小企業走得更穩、更遠。

台灣資安大聯盟涂睿珅理事長說，未來將持續引進台灣與國際各面向的資安技術與經驗，並與全國創新創業總會深度結合，打造具有全球競爭力的資安產業鏈。

▲▼全國創新創業總會(以下簡稱新創總會)與台灣資安大聯盟正式結盟，宣示雙方攜手建立資安合作平台。（圖／資安大聯盟提供）

