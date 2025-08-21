大逆轉！害兆豐銀遭美國重罰57億　前董座蔡友才二審改判無罪

▲兆豐金前董座蔡友才獲判無罪。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照片）

記者吳銘峯／台北報導

兆豐金控旗下的兆豐銀行紐約分行，與巴拿馬分行有多筆可疑交易，遭美國官方於2016年間重罰57億餘元。檢方依照違反《證券交易法》對前兆豐金董事長蔡友才，提起公訴，並求處重刑12年。但一審台北地方法院僅認定他涉犯偽造文書罪，輕判9月。全案再上訴，高等法院二審於21日宣判，高院更以查無實證為由，改判蔡友才無罪。全案還可上訴。

本案源於美國紐約州金融檢查局於2015年初對兆豐銀行紐約分行進行年度金融檢查，並於2016年2月間出具檢查報告，提出8項應立即改善事項及7項應改善事項，最後於當年8月間要求兆豐銀繳納美金1.8億元（約新台幣57.6億）罰款。事件傳回國內後，震驚金融界。

全案由檢調單位接手偵辦，查出蔡友才除了在管理兆豐金過程有疏失以外，當時另外還想成立「鑒機管理顧問公司」、「鑒機資產管理公司」，因此依照違反《證券交易法》等罪嫌提起公訴，但一審僅認定他在「鑒機案」中涉犯偽造文書罪，輕判9月。案件上訴第二審。

高等法院經過4年多的審理，於21日宣判。高院改認為蔡友才並無違反任何義務、法規，因此全部改判無罪。另外高院僅將時任兆豐金主任秘書王起梆，輕判有期徒刑2月。相關被告均未到庭聆聽宣判，本案仍可再上訴。

此外，兆豐金也因遭美國重罰，而向蔡友才與時任兆豐金的總經理吳漢卿求償57億餘元。一審並未判准，但二審改判蔡友才須賠償5千萬元。目前案件上訴第三審審理中。