逆向被開單！駕駛氣罵警2字　代價賠2萬再罰拘役15日

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿青（化名）去年10月間因違規逆向，被巡邏警員攔查並開單告發，他一氣之下，竟先以台語辱罵「靠邀」，接著意圖出手搶奪罰單本，反而害自己再吃一罪。彰化地院法官日前審理之後，考量到阿青已賠償警員2萬元並獲得諒解，最終依犯妨害公務執行罪，判處他拘役15日，得易科罰金1.5萬元。

▲阿青不滿違規被取締，與警員發生爭執。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿青去年10月間在彰化縣某道路上逆向行駛，恰巧被正在執行巡邏勤務的警員撞見，當場被警員攔查並開單告發，他竟因此心生不滿。

阿青先是以台語「靠邀」等不雅言語辱罵警員，接著出手意圖搶奪警員手中的罰單本，最後乾脆抓住警用機車的後照鏡，讓警員無法離去。阿青的行為涉嫌妨害警員的通行自由，以及阻止警員執行取締與告發交通違規、巡邏等勤務。

彰化地院法官認為，阿青只是因為不滿違規被警員開單取締，竟當場以言語辱罵，甚至阻擋警員離去，罔顧執勤警員的人身安全，有害國家法紀執行的尊嚴性，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，事後也與警員達成調解，賠償2萬元並獲得諒解，最終依犯妨害公務執行罪，判處他拘役15日，得易科罰金1.5萬元，全案仍可上訴。