3男假扮警察騙光應召女2萬元皮肉錢　1原因均獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

新竹3名年輕男子不務正業，竟異想天開假冒警察，聲稱要查緝違法性交易，迫使泰國籍應召女子交出2萬元現金和手機，隨後將贓款花用殆盡。新竹地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，各判處3男有期徒刑6個月，均緩刑3年，條件是他們必須向公庫支付2萬元至6萬元不等的罰款。

▲3男假冒警察洗劫應召女子。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，3名男子知道有一名持觀光簽證來台賣淫的泰國籍女子，去年3月間由B男開車搭載A男、C男前往女子的住處，B男身穿警察背心並向女子佯稱自己是警察，要來查緝違法性交易，必須將性交易所得及手機帶回調查。

A男和C男則在一旁操作手機翻譯軟體協助溝通，或拿著手機假裝錄影蒐，讓女子誤以為自己真的遭到警方查緝，只能配合交出2萬元現金和一部價值7000元的手機。3男得手之後，立刻趁著女子穿衣服時離開現場，接著平分贓款花用殆盡。

事後，女子發現受騙，憤而報警處理。3男到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新竹地院法官認為，3男年輕力盛，卻不思以正當途徑賺錢，竟假冒警察騙取應召女子的財物，考量到他們均已坦承犯行，犯後態度尚可，只是因為受害女子已經自行返回泰國，所以無法達成和解，最終依犯3人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，各判處3男有期徒刑6個月。

此外，法官表示，3男過去均無前科，經過此案的教訓應當知所警惕，不會再犯，因此同意給予緩刑3年的機會，但條件是他們必須向公庫支付2萬元至6萬元不等的罰款，其中B男和C男還要向指定機構或團體提供40小時的義務勞務，全案仍可上訴。