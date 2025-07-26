酒駕自撞遷怒踹凹警車　駕駛酒醒下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）前年12月間酒駕開車上路，行經新竹市北區一處路口時自撞鐵皮屋，他看到警員到場，竟又情緒失控以腳踢踹警車，導致警車板金凹損、烤漆毀損，因而再加一罪。新竹地院法官日前審理之後，依法判處阿輝有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿輝酒駕自撞，竟然還怒踹警車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2023年12月3日上午在家飲用啤酒、洋酒，隔日凌晨他駕駛一輛自用小客車外出，結果卻在行經新竹市北區成功路及和平路的路口時，自撞鐵皮屋。

新竹市交通隊警員獲報前往現場處理，阿輝見狀竟一時情緒失控，以腳踢踹警車，造成警車板金凹損、烤漆毀損。事後阿輝被送往醫院救治，警員對他實施酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.56毫克，明顯超標。阿輝酒醒之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新竹地院法官認為，阿輝明知酒駕上路嚴重危害交通安全，又因為酒後情緒失控破壞公物，行為確實不妥當，考量到他已經坦承犯行，也將毀損的警車修復並與警方達成和解，最終依犯駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上之罪、損壞公務員職務上掌管之物品罪，各判處有期徒刑3個月、2個月，合併應執行刑期為4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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