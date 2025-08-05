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社會 社會焦點 保障人權

人妻「網戀」賣嫁妝金飾　結局慘賠115萬元

記者黃翊婷／綜合報導

人妻阿鳳（化名）被指控將個人名下的3個金融帳戶提供給詐團使用，導致受害者損失115萬元，因而挨告；但她辯稱自己是遭到羅姓男子感情詐騙，當時發現帳戶遭到警示，還到處借錢、變賣嫁妝金飾籌出10萬元，後來妹妹叫警察來勸告，她一度還不願意相信遇到詐騙。不過，新竹地院法官日前審理之後，仍判阿鳳應賠償受害者115萬元。

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲阿鳳為了籌錢，變賣自己的嫁妝金飾。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳被指控將名下3個金融帳戶的網銀帳密等資料提供給詐騙集團使用，該詐團利用「可透過某平台投資獲利」等話術，誘使受害者在2023年4月間匯款至阿鳳的帳戶，共計115萬元。

但阿鳳否認涉詐，她辯稱，自己是遭到羅男感情詐騙，羅男透過網路主動搭訕、攀談，不斷誇獎她外貌年輕、凍齡，兩人互加LINE好友聊天之後，羅男便在2023年4月初表明要來台灣買房子與她共同生活，並用甜言蜜語鼓吹她答應借出帳戶，當時她害怕外遇被丈夫發現，猶豫了一天才同意。

阿鳳表示，同年4月中旬因為要繳納保險費、卡費，這才發現銀行帳戶遭到警示，她立刻傳訊息詢問郭男，郭男聲稱「有認識法官可以處理，但需要20萬元疏通」，她便到處借錢、變賣嫁妝金飾，好不容易才湊出10萬元，結果這筆錢也一去不回，後來妹妹看不下去，叫警察到場勸告，她當時還不肯相信羅男是詐騙，最終被妹妹強行帶去派出所報案。

不過，此案的刑事訴訟部分，阿鳳已被法院依幫助犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處有期徒刑10個月，併科罰金10萬元，罰金得易服勞役100日。

民事訴訟部分，新竹地院法官認為，社會大眾都知道不能將銀行帳號、密碼任意交給他人使用，阿鳳卻把自己的帳戶提供給真實身分不詳的羅男，導致受害者遭詐團騙錢，顯然有幫助故意或過失，經斟酌雙方說詞及調查證據結果，仍認定受害者的主張為真實，最終判她應賠償受害者115萬元，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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