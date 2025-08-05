家暴男4度無視保護令　踹倒前妻機車害受傷下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）是A女的前夫，沒想到當他得知A女已經獲得法院核發的保護令之後，竟4度無視保護令，跑到A女的工作地點鬧事，包含大聲咆哮、拍桌、踹倒機車等等，導致A女受傷。新竹地院法官日前審理之後，依犯違反保護令罪，共4罪，判處阿強拘役110日，得易科罰金11萬元。

▲阿強4度違反保護令騷擾前妻A女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強過去有家暴行為，A女決定聲請保護令，沒想到他得知A女獲得法院核發的保護令之後，竟在2個月之內4次違反保護令，他先是跑到A女的工作地點大聲咆哮、拍桌、掀翻桌上物品，接著又趁A女準備騎車離開時，突然用腳踹倒機車，導致A女受傷。

除此之外，阿強還曾拿著備用鑰匙，偷偷將A女的機車移走，或是直接坐在機車上堵人，直到A女報警，他才離開。此案經新竹市警局第一分局報告偵辦，阿強到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。

新竹地院法官認為，阿強明知保護令內容，仍不知深切警惕，反而4度騷擾A女，對法律禁令視若無睹，他的行為應當受到嚴厲譴責，考量到他已經坦承犯行，最終依違反保護令罪，共4罪，判處他拘役110日，得易科罰金11萬元，全案仍可上訴。

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