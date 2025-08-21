　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮點一次看

記者葉國吏／綜合報導　

Google今天在紐約揭曉全新Pixel 10系列，從經典色彩設計到突破性的AI相機技術，整體性能全面升級。主打靛藍和冰霜紫等獨特配色，並首次搭載後置三鏡頭，售價799美元起（新台幣售價2萬6490元起），延續競爭力定價策略。新機不僅挑戰市場，更以創新定義智慧手機未來。

▲▼Google Pixel 10。（圖／翻攝Google官網）

▲Google Pixel 10 Pro。（圖／翻攝Google官網）

Pixel 10系列的核心亮點在於搭載Tensor G5晶片，這款晶片採用台積電3奈米製程，效能提升34%。以更薄的邊框搭配航太級鋁合金材質，機身設計精緻且耐用。而AI技術的融入更讓它脫穎而出，像是AI修圖和拍攝指導功能，直接將使用者變成攝影高手。摺疊版Pixel 10 Pro Fold更進一步提升軟硬件整合，展現8吋大螢幕和極薄邊框的設計，成為摺疊手機的新標竿。

▲▼Google Pixel 10。（圖／翻攝Google官網）

▲Google Pixel 10 Pro Fold。（圖／翻攝Google官網）

規格上，Pixel 10系列展現多樣化選擇。非Pro機型首次搭載三鏡頭配置，包含4800萬像素廣角鏡和5倍望遠鏡頭，支援20倍超解析變焦；而Pro級機型更憑藉5000萬像素和100倍望遠技術直逼電影級影像水準。摺疊機型也不甘示弱，配置相機升級與30小時續航力，並首創PixelSnap磁吸功能，支援Qi2無線充電，提升使用便利性。

▲▼Google Pixel 10。（圖／翻攝Google官網）

▲Google Pixel 10。（圖／翻攝Google官網）

面對蘋果和三星的強勢競爭，Google以799美元起價的Pixel 10系列穩住市場。Pro版本定價999美元（新台幣售價3萬3490元起），而摺疊機高達1799美元（新台幣售價5萬6990元起），顯示其高端定位。今天起開放預購，基本款預計8月28日上市，而摺疊機則將在10月9日亮相，讓消費者對智慧手機的未來充滿期待。

Google Pixel 10系列的AI功能亮點：

●語音AI助理能標註重點、對話更像真人

Pixel 10系列的語音AI助理Gemini Live新增「視覺疊加」功能，透過鏡頭或螢幕畫面看見用戶所見後，能在螢幕上標註出關鍵物體或關鍵資訊，提供即時指引。這項功能適用台灣，支援繁體中文。

●通話即時翻譯，聲音與用戶相似

Pixel 10系列的語音翻譯（Voice Translate）功能可即時翻譯通話外，透過聲音音色保留技術，讓翻譯後的語音維持與用戶相似的聲音特質。

●Magic Cue魔術提示，主動型AI助理

「魔術提示」（Magic Cue）功能可視為一個更主動的AI助理，會依照使用者當下的操作情境，從不同應用程式中搜尋並提出有用建議。

●Pro系列機型免費享1年Google AI Pro服務，價值7800元

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

