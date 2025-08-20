沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

▲教育委員會考察核三廠。（圖／國民黨立委葛如鈞辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

立法院跨黨派立委今（20日）日上午赴屏東核三廠實地考察，由國民黨教育及文化委員會召委葛如鈞與民眾黨立委劉書彬、麥玉珍，以及民進黨立委徐富癸、鍾佳濱共同參與。葛如鈞事後表示，據台電現行的規劃，當正在招標的室內乾貯場未來蓋好後，將可存放3785束的核子燃料，廠內也完全有能力處理重啟所產生出的核廢料，完全不會出現「核廢料放你家」的問題。

葛如鈞指出，進入到核三廠內，不分政黨所有委員都穿上防護衣，在嚴格安全把關的情況下進入考察，顯見台電與廠區在核安上把關，各黨都安心。葛如鈞表示，這次考察，是立法院正式的監督行程，能源問題關乎台灣經濟發展與國家安全，「不能只在冷氣房裡討論」必須親自走入現場，確認核三廠在安全、技術、人力上的準備情況。

葛如鈞進一步指出，當國際上每年電力供應都以3%-30%成長的情況下，台灣若要跟上世界趨勢，就要讓核三廠延役。在台電的考察報告中可以看到，台灣雖然重啟路徑特殊，但國際間仍有案例可循，例如美國密西根州palisades、賓州 Three Mile island-1、愛荷華州Duane Arnold-1，都是在停機除役後再申請恢復運轉，顯見「除役」後再運轉不僅技術上沒有問題，安全上也不會有疑慮。

至於外界最關心的「核廢料問題」，葛如鈞說，這次考察，不僅看了廠內的燃料池空間，也去看了位於核三廠西北角的室內乾貯預定地，據台電人員介紹，目前廠內燃料池剩餘的空間，還足夠再放好幾年，且據台電現行的規劃，當正在招標的室內乾貯場未來蓋好後，將可存放3785束的核子燃料。

葛如鈞強調，簡言之，只要不特意拖延怠工，即便核三廠現在立刻恢復運轉，廠內也完全有能力處理重啟所產生出的核廢料，完全不會出現「核廢料放你家」的問題。

葛如鈞強調，核能議題攸關國家能源安全與民生經濟，所有選項都必須建立在「核安第一、資訊公開、社會共識」的前提上。未來國會將持續監督乾式儲存與再運轉之整備條件，並督促跨部會協力，以專業科學、務實溝通，確保國家電力穩定與地方永續共好。台灣必須要有更多元的能源選擇，不能陷入單一路徑的風險。

最後葛如鈞呼籲，8月23日公投將決定台灣未來能源與產業的方向。公投投下「同意」，支持核三延役，確保能源穩定；罷免投下「不同意」，守護民主監督更有力。



