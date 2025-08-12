每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

▲「吃狗肉」是部分亞洲地區的文化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣動植物防疫所7月初會同新竹縣流浪動物珍愛協會、警方及縣議員陳乙辰，在麥寮鄉一處偏僻道路攔查一輛可疑車輛，當場查獲一名范姓越南籍移工車上載有65公斤已肢解的狗肉，疑準備以每公斤400元販售，後續依《動物保護法》移送，並裁罰新台幣10萬元罰鍰。

防疫所長廖培志指出，今年4月台中市爆發非法集團屠殺犬隻並上網販售案件後，雲林縣隨即展開全縣盤查，6月間耳聞沿海地區疑有販狗肉情事，直到7月初接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報，立即展開行動，最終人贓俱獲。

據了解，范姓移工持合法工作證，來台不到2個月。他向警方及防疫人員供稱，自己僅是幫忙跑腿運送與販售，否認親手宰殺犬隻，並聲稱不清楚狗肉來源。防疫所人員則在現場針對屠體掃描晶片，確認全數沒有登記紀錄，研判為無主犬隻，來源與其他細節仍待進一步追查。

依《動物保護法》第12條第2項規定，不得宰殺、販賣、食用或持有犬貓屠體或其產製品，防疫所已依法對該移工裁罰新台幣10萬元，並將案件移送偵辦。廖培志強調，未來將持續結合警方與動保團體加強稽查，防堵犬貓屠宰及交易行為，保障動物福利與公共安全。