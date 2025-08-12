　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

▲狗狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲「吃狗肉」是部分亞洲地區的文化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣動植物防疫所7月初會同新竹縣流浪動物珍愛協會、警方及縣議員陳乙辰，在麥寮鄉一處偏僻道路攔查一輛可疑車輛，當場查獲一名范姓越南籍移工車上載有65公斤已肢解的狗肉，疑準備以每公斤400元販售，後續依《動物保護法》移送，並裁罰新台幣10萬元罰鍰。

防疫所長廖培志指出，今年4月台中市爆發非法集團屠殺犬隻並上網販售案件後，雲林縣隨即展開全縣盤查，6月間耳聞沿海地區疑有販狗肉情事，直到7月初接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報，立即展開行動，最終人贓俱獲。

據了解，范姓移工持合法工作證，來台不到2個月。他向警方及防疫人員供稱，自己僅是幫忙跑腿運送與販售，否認親手宰殺犬隻，並聲稱不清楚狗肉來源。防疫所人員則在現場針對屠體掃描晶片，確認全數沒有登記紀錄，研判為無主犬隻，來源與其他細節仍待進一步追查。

依《動物保護法》第12條第2項規定，不得宰殺、販賣、食用或持有犬貓屠體或其產製品，防疫所已依法對該移工裁罰新台幣10萬元，並將案件移送偵辦。廖培志強調，未來將持續結合警方與動保團體加強稽查，防堵犬貓屠宰及交易行為，保障動物福利與公共安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

快訊／聚鼎科技董座朱復華移送北檢　財務主管交保200萬元

每公斤賣400元！雲林驚見65公斤「支解狗肉」　移工遭裁罰10萬

台南鷹架工闖日租套房性侵　酒醉女突醒「為什麼是你」崩潰

到郭哲敏88會館飲宴沒通報　警官辯正常聚餐「不服申誡」仍吞敗

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男：用強勢來得到妳　下場曝光

詐助理費判5年半定讞　嘉市議員戴寧將解職入獄！啟動防逃機制

快訊／板橋牛肉麵店2樓火警！3人被救出　男屋主命危搶救中

沈慶京出庭嘆：害了柯文哲　願將容積獎勵「信託給法院」求解套

快訊／台東地院「民眾站3F」試圖輕生！警趕抵現場　雙方僵持中

增資13億併購「隱匿虧損資訊」　聚鼎科技董座遭搜索約談

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

社會熱門新聞

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

騎士遭後座男爆打倒地　還被拽手拖路旁

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

雲林驚見65公斤狗肉！移工賣狗肉遭罰10萬

即／聚鼎科技董座移送北檢　財務主管200萬交保

7歲愛女解剖舌頭不見　真相曝光

直擊高雄「三角錐展示街」　副分局長喊敦親睦鄰

台南男闖日租套房性侵　酒醉女突醒：為什麼是你

沈慶京自稱「僅涉犯這罪」　律師團急喊聲

精品董座亂搞　正宮當保母他和小四生女兒

護謝宜容走管制區躲媒體　新北院譴責+收回門禁卡

沈慶京出庭嘆「害了柯文哲」願將容積獎勵信託

南投「小鋼砲」曾琮愷病逝！享年45歲

十全停車風波案外案！揪出影印店是違建

更多熱門

相關新聞

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

高雄女童虐貓　抓腳拋接還炫耀

8月3日當天，高雄市一名女童於自家臥室直播時，突然抓起家中飼養的虎斑貓玩「風火輪」。即使貓咪掙扎並試圖逃脫，仍被女童重新抓回拋接數次。目前高雄市動物保護已接獲民眾檢舉，現在正請警方協助調查當事人身分。

雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路  

雲林托育媒合一點通Line@平台及補助計畫上路  

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

即／雲林民宅大火！獨居翁受困陽台

快訊／趙少康後又一例！　張麗善投票期間違法幫自家立委宣傳拉票

快訊／趙少康後又一例！　張麗善投票期間違法幫自家立委宣傳拉票

失聯移工遇盤查拔腿狂奔！警專實習生追200米壓制

失聯移工遇盤查拔腿狂奔！警專實習生追200米壓制

關鍵字：

狗肉販運雲林縣防疫所越南籍移工動物保護

讀者迴響

熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

前樂天女神認和馬傑森交往半年

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面