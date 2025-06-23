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台中男懶得喝水結石竟如鳥蛋大　醫師搖頭：震到腎出血還沒碎

▲▼示意圖,生活,男性,腹痛,癌症,年長,高齡,慢性病,三高,健康,保健,檢查（示意圖／123RF）

▲台中一名61歲吳先生不愛喝水，多次腎結石，今年因為結石猶如鳥蛋般大顆，體外震波碎石不成，只能轉院治療。（示意圖／123RF）

記者游瓊華／台中報導

夏天結石發病患者人次是平日一倍以上，台中一名61歲吳先生有腎結石體質，兩年內已經兩度腎結石，接受體外震波碎石手術治療，但依舊沒有多喝水，今年3月初又復發就醫，只能三度接受體外震波碎石，但結石太大顆還震到腎血腫，最後緊急轉院到台中醫院後，醫師利用軟式輸尿管鏡才碎石成功。

衛生福利部台中醫院醫師簡維弘指出，患者因工作性質經常要久坐處理文書工作，卻因為不想喝水後頻繁上廁所，即使近月天氣炎熱，他依舊不想喝水跑廁所，今年三月初突然右側後腰痠痛到讓他冒冷汗，緊急請假就醫，到公司附近醫院接受碎石手術。

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▲台中醫院簡維弘醫師。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中醫院簡維弘表示，在台灣每9到10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關。（圖／記者游瓊華翻攝）

簡維弘表示，患者這次的左腎與輸尿管連接處有1.5公分大石，沒想到體外震波碎石不成，腎臟還被震到出血，緊急轉診到台中醫院，注射止血針止血後，追蹤腎血腫已經自行吸收，五月接受軟式輸尿管鏡手術，順利以雷射進入患部碎石後導管取碎石成功。

簡維弘提醒，在台灣每9到10人就有1人有結石的困擾，結石病因主要與體質跟水喝太少有關，好發於30到50歲的成年人；預防結石最好的方法還是多喝水、少吃高鹽食物，成年人每天至少應攝取2000CC開水，戶外工作或經常流汗者「流多少汗就要補多少水」；另曾經因結石發病接受治療者，治癒後應每三到六個月回診接受超音波檢查，可提前預知是否復發並即時提前治療因應。

至於坊間說多喝啤酒可避免結石，也被醫師打臉！簡維弘強調，「啤酒可利尿，喝300cc啤酒可能排尿500cc，且排尿時鈣質也部分流失，反而鈣質濃度高更容易結石，喝完啤酒反而要立即補水」，所以建議還是多喝水就好。

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