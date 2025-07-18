光電弊案不法利益4.5億！2鄉長起訴　6人遭延長限制出境出海

▲竹塘鄉長蔡碩任(左)及二崙鄉長鍾東榮(右)。（合成圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣竹塘鄉長蔡碩任、雲林縣二崙鄉長鍾東榮涉嫌因設置太陽光電，與鄉代會主席等多人聯手收賄、圖利廠商，不法利益高達4.47億元，去年11月間經彰化地檢起訴，目前全案仍由法院審理中，由於6名被告的境管令即將到期，彰化地院昨（17日）裁定出爐延長限制出境、出海禁令，時間為8個月。

彰化地檢署偵辦彰、雲設置太陽光電弊案，竹塘鄉長蔡碩任涉利用職權，將租約延長至20年，讓廠商收取台電躉購電費不法利益高達4.47億元，鄉代會主席林淑女與蔡姓丈夫收賄1447萬餘元，二崙鄉鄉代會主席楊世彬洩漏招標文件，鄉長鍾東榮供出920萬元賄款藏放在祠堂內；檢方將相關被告依涉貪起訴並分別求處12年至8年以上有期徒刑。

▲彰化地檢偵辦彰化雲林涉圖利光電業者。（資料圖／彰化地檢提供）

彰化地院合議庭認為，6名被告均涉犯《貪污治罪條例》等重罪，裁定延長境管主要基於，重罪逃亡風險高，最輕本刑5年以上，蔡碩任遭求刑8年、鍾東榮等5人求刑10至12年不等，仍有串證之虞。

案情牽涉多個鄉鎮，共犯結構複雜，犯罪所得龐大，全案不法利益超過4.4億，元已查扣現金逾2300萬元，尚有鉅額資金流向待追查，被告鍾東榮否認部分犯行、被告蔡男、蔡碩任否認全部犯行，依卷內證據資料仍認犯罪嫌疑重大。

部分被告以「需照顧未成年子女」、「有公務考察需求」為由請求解除限制，但合議庭認為，6人均擔任要職，潛逃風險更高，犯罪所得龐大，有足夠資金逃亡，已有3人認罪， 若有緊急需求可具狀聲請，因此裁定延長限制出境、出海禁令。

▲檢方前往二崙鄉長住家搜索。（資料圖／彰化地檢提供）





姓名 交保金額 涉案罪名 蔡碩任 120萬元 《貪污治罪條例》第6條第1項第4款「主管事務圖利罪」；《刑法》第132條第1項「洩漏國防以外秘密罪」 鍾東榮 100萬元 《貪污治罪條例》第4條第1項第5款「違背職務收賄罪」 劉男 10萬元 「違背職務收賄罪」 蔡男 80萬元 「違背職務收賄罪」；「主管事務圖利罪」 江男 120萬元 「違背職務收賄罪」；「主管事務圖利罪」 李男 150萬元 「違背職務收賄罪」；「主管事務圖利罪」

▲彰化地院裁定竹塘鄉長及二崙鄉長等6人限制出海出境8月。（圖／記者唐詠絮製表）



























