生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲杜承哲自曝「KTV高手點法」。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家一進到KTV都先「點」什麼呢？胸腔外科醫師杜承哲幽默分享，聽說去KTV時，只要有人點《倒帶》或《黃昏》，就能看出對方是不是K歌高手。不過他卻笑說，「一看就知道我是高手，因為我坐下就先點牛肉麵和水餃！」文章引發討論，「弱了！應該還要點歡樂拼盤！」

杜承哲醫師在臉書表示，聽說去KTV嗨唱時，看到有人點播蔡依林的不敗神曲《倒帶》，或是周傳雄經典老歌《黃昏》，「就知道他是不是高手！」

但對於杜承哲來說，他去KTV反而更在意能吃飽，接著爆笑分享「我的點法，你一看就知道我是高手，因為我坐下就先點牛肉麵和水餃。」

底下網友接力留言，「我都是先點一手」、「不是先睡覺嗎」、「用點數換才是王道」、「菜鳥才搶著點歌，我都嘛先看菜單」、「唱不完一首歌，先吃麵壓壓驚～真香」、「沒吃飽怎麼唱」、「以前先搶歌本（已消失），現在先搶菜單」、「點完牛肉麵，先幫旁邊的點天高地厚，等他們燒聲開始吃拼盤、喝酒，麥克風就你的了」。

另一派網友更真實認證，「我也是先點滷味跟水餃」、「我最愛炸雞腿飯」、「我點燒肉粽」、「來都來了，既然這樣就點壺經典的澎大海如何」、「失傳已久的肉鬆芋泥還可以點嗎」、「奶茶也是必點」、「弱了！應該還要點歡樂拼盤」。就連網紅鬼才阿水都笑回，「歡樂拼盤跟澎大海才是關鍵！」不過有網友認為，「澎大海越來越甜，現在有年紀了改喝烏龍茶配水餃+拼盤」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

KTV倒帶黃昏杜承哲牛肉麵水餃歡樂拼盤澎大海

