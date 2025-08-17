「他曝1美食CP值爆」屌打雞腿飯、牛肉麵　全場傻嘆：成本超低

▲原PO好奇，為何小火鍋可以這麼便宜。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

夏天熱爆，仍有一票愛吃鍋的人！而一名網友直言，相比雞腿便當、牛肉麵價位約130多元，有些店家沒附飲料、冷氣愛開不開，小火鍋店雖然價位高一些，但能爽喝飲料、甜點與冰品，冷氣座位又舒適，讓他驚呼「為何小火鍋可以這麼便宜？」文章引來大票網友搖頭了。

一名網友在PTT表示，現在想吃到一份好吃、配菜尚可的雞腿飯，價格大約落在130元，一些店家會附無糖綠茶、冬瓜茶或沖泡式果汁。此外，原PO提到，牛肉麵也差不多如此，一碗130元有些店會提供飲品，「高於這個價格，或是略低於這個價格但沒有飲料，我不會去。」

原PO甚至抱怨，更糟糕的情況是，遇過有些店家冷氣常常愛開不開，「特別是自助餐，覺得130元可能吃不到正常的東西了！」

在幾經比較後，原PO發現「小火鍋」比較不會讓人吃完滿肚子火，價格雖略高，但自助區有多種飲料、冰品與甜點，環境也相對舒適，還有冷氣可以久坐，整體體驗反而更好。因此令原PO納悶拋問，「為何小火鍋可以那麼便宜？」

底下網友熱議，「心心腸、魚板、蟹味棒都是最爛材料」、「自助餐要有廚師炒菜，小火鍋只要備料」、「沙拉吧成本很低，一般人吃不多的」、「蝦子、蛤蜊都很小」、「粉泡的湯、便宜化學料、便宜合成肉，最貴的就高麗菜」、「要吃健康的火鍋 沒有花300元你是吃不到的，懂？」「因為那些都是劣質冷凍貨，而便當幾乎都是新鮮食材煮的，成本差超多」、「小火鍋的料你自己去市場買就知道了」。

事實上，過去有業者透露，不只火鍋業，在整個餐飲業，店家都會把食材成本控制在3成以內。他以自助火鍋為例，在正常物價情況下，一鍋單價250元的火鍋，食材包括售價30元的高麗菜（成本9元）、售價75元的火鍋料（成本32元）、售價108元的肉類（成本35元），光食材部分就賺了137元。