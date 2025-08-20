男槍殺仇家丟包醫院重判23年定讞　同夥參與談判、丟包獲無罪

▲槍殺仇家丟包醫院，林澤峰判刑23年定讞。（資料照／記者林東良翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南男子林澤峰因與徐姓男子有恩怨，雙方相約談判，林還帶著友人林昱愷一同赴約。結果一言不合，林澤峰取出預藏的槍枝，當場槍殺徐男，並開車將徐男丟包在醫院前。一二審均將林澤峰重判有期徒刑23年，上訴最高法院後，最高法院20日駁回上訴定讞。至於參與談判、丟包的林姓同夥，卻因查無實證，獲判無罪確定。

判決指出，林澤峰與死者徐姓男子素有恩怨，2023年4月初，2人又因故在網路上嗆聲，林男在IG上發出私訊：「今天不是你死就是我死，要就今天一起做解決，不是你去陪囡仔昌就是我去陪囡仔昌（囡仔昌即指當時甫過世之劉姓角頭），要不要？」隔日就相約徐男到臺南市南區灣裡萬年殿附近談判，但徐男沒有到場。

再隔一日，林男又相約徐男到台南永康交流道附近某家具行內談判，林男也找了友人林昱愷駕車，一同赴約。談判時，2人一言不合，林男取出預藏的槍枝，先對空以及對徐男腳旁的地面射擊3槍；之後以槍枝抵住徐男左胸口，擊發一顆子彈。徐男因心臟、大動脈破裂，當場死亡。

林男犯案後，隨即坐上林昱愷的汽車，離開現場。但沒多久車輛又再開回，林男與林昱愷2人合力將死者屍體拖上汽車後座，並將車輛開往安南醫院。之後由林男奮力將屍體推出車外，2人隨後逃逸。警方獲報後展開追緝，逮捕2人，並依照槍砲、殺人、棄屍等罪行，提起公訴。

一審由台南地院國民法官審理，國民法官審理後，將林男重判有期徒刑23年。至於也駕車前往談判、協助丟包醫院的林昱愷，國民法官認為查無證據，證明林昱愷事先知情帶槍談判、故意殺人意圖等等情事，因此判決無罪。

案經上訴，台南高分院二審也認為一審判決沒有違誤，駁回上訴，仍判刑23年與無罪。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴確定。

▼男子遭人槍擊，還被丟包安南醫院急診室門口。（圖／記者林東良翻攝）