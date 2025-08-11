　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

▲▼腦部,肺部。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女師做低劑量電腦斷層，發現肺部有結節，卻放著不管，一年以後罹患肺腺癌末期。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

健檢時身體若有異狀，千萬不能輕忽！急診科醫師魏智偉分享，一名年約30歲的國小女師健檢時發現肺結節，當時卻沒有太過在意，怎料隔了一年左右，出現了咳嗽、胸痛等症狀，爬樓梯也會喘，就醫檢查才知已經罹患肺腺癌末期、轉移到全身多處。

魏智偉在節目《醫師好辣》分享，這名年約30歲的女師因為學校提供健康檢查，於是加錢自費做了低劑量電腦斷層，當時發現了肺部有結節，且呈現「毛玻璃狀」，報告中也建議定期追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於沒出現症狀，女師並沒有太過在意。直到時隔約一年左右，女師出現輕微咳嗽、胸痛，以及爬樓梯會喘等症狀，於是便前往醫院檢查。

▲桃園余姓婦人於去年12月間因飲酒過量經醫護人員送醫，護理師幫其抽血過程中，余婦卻以腳連續踹擊護理師，導致眼瞼與左肩等處受傷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女師健檢時發現肺部有結節，但並沒有持續追蹤，一年後罹患肺腺癌末期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

沒想到拍了X光片以後，魏智偉當場被嚇到，女師雖僅有30歲左右，肺部卻出現「非常多的腫瘤」，布滿了兩個肺葉。後續進一步做檢查，結果發現腦部、腎上腺等處都已有轉移的病灶，已是肺腺癌末期。

魏智偉不禁提醒，做完胸部檢查以後，務必要留意兩個地方，第一就是結節的大小，若小於0.5公分，只要定期追蹤2年左右，確認大小沒有變化，那就是良性的病灶，「因為人生在世，誰不會有幾個鈣化點對不對。」

不過，魏智偉也提醒，若是結節超過1公分，醫師通常會強烈懷疑，可能有惡性的變化。若僅僅是鈣化，通常邊緣會比較乾淨，但若是個發炎的病灶、惡性的病灶，就會向周圍侵犯，呈現「像毛玻璃、霧霧的」形狀，或是奇形怪狀、跟血管有連結，這時就務必做診斷性切片。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
楊柳衝向台灣影響時間提前了！　最新颱風動態出爐
台中死亡車禍！女行人重傷亡
北市公車站驚見家暴！男雨傘狂毆、當街拖妻　熱心民眾全圍上來
大鬧超商砸酒瓶「噴店員啤酒」！美容業女奧客到案了：會道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

台北有望颱風假？楊柳直撲「8縣市暴風侵襲率破8成」　雨最猛時間曝

樋口夫妻搬家半個月又遭騷擾！前房東一原因恐嚇：真的逃不出

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！　最新颱風動態出爐

楊柳變強直撲台！11縣市暴風侵襲率「飆破7成」　最新路徑曝光

「台灣魔幻文學」登大阪世博！日觀眾驚艷：希望也在夢洲看到

丟臉到國外！日台交流協會緊急示警　「台灣扒手橫行」多名日人受害

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！估2地登陸　最劇烈風雨時程曝

買酒沒裝袋！台中女暴走摔酒瓶「店員慘濺血」　全家霸氣回應了

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

趙露思嗆：有整鼻子出門被車撞死

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

台北有望颱風假？楊柳直撲「8縣市暴風侵襲率破8成」　雨最猛時間曝

樋口夫妻搬家半個月又遭騷擾！前房東一原因恐嚇：真的逃不出

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！　最新颱風動態出爐

楊柳變強直撲台！11縣市暴風侵襲率「飆破7成」　最新路徑曝光

「台灣魔幻文學」登大阪世博！日觀眾驚艷：希望也在夢洲看到

丟臉到國外！日台交流協會緊急示警　「台灣扒手橫行」多名日人受害

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！估2地登陸　最劇烈風雨時程曝

買酒沒裝袋！台中女暴走摔酒瓶「店員慘濺血」　全家霸氣回應了

快訊／土耳其發生規模6.1強震　「多棟建築倒塌」傷亡不明

老得慢有秘訣！日研究「吃4食物細胞老化慢」　營養師：每一口都影響

男菜市場擺攤送「80萬現金」！警一查錢全是真的　現場卻沒人敢拿

台中長髮女大鬧超商！櫃台砸酒瓶割傷店員　她到案竟喊「手滑」

「我不會再當好好先生了！」 川普發文：華府街友必須立刻搬走

30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！能否撐過去就看這一波

台北有望颱風假？楊柳直撲「8縣市暴風侵襲率破8成」　雨最猛時間曝

美國20%+N對等關稅衝擊　外媒曝台灣5大困境

3金控本周接棒除息！14檔進度一表看　近半貼息「卡關中」

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

生活熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

日台交流協會：台灣扒手橫行　多人受害

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

楊柳一路走來「會撐得很辛苦」　最接近台灣時間曝

快訊／楊柳來台路上面臨「大魔王級考驗」！

樋口夫妻搬家半個月　竟遭女房東「再度騷擾」

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

走在街上80%台灣人　旅遊YTR驚「第二個墾丁」

台中暴走女摔酒瓶傷店員　全家霸氣回應了

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

更多熱門

相關新聞

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」

台中一名林姓男子因車禍造成肋骨多處骨折、胸腔積水，被送到醫院急救，結果就在醫師與影像醫學科團隊仔細檢視電腦斷層時，意外發現林男肺部有一個小於1公分的腫瘤，醫師進行手術搶命同時也切除腫瘤，最後病理報告也證實為肺腺癌，讓這個原本可能潛伏多年、毫無症狀的病灶，因車禍而被提早發現，讓男子免於癌王威脅。

元祖前少奶奶安晨妤偷吃人夫　判賠30萬確定

元祖前少奶奶安晨妤偷吃人夫　判賠30萬確定

吃素醫親曝「補過頭」風險　6種營養素過量恐手麻、便秘

吃素醫親曝「補過頭」風險　6種營養素過量恐手麻、便秘

林俊憲鹽水辦義診與手機健檢協助長者恢復生活步調

林俊憲鹽水辦義診與手機健檢協助長者恢復生活步調

30歲女便祕竟揪出胰臟癌　醫：與賈伯斯同款

30歲女便祕竟揪出胰臟癌　醫：與賈伯斯同款

關鍵字：

健檢肺腺癌女師肺結節醫師

讀者迴響

熱門新聞

知名美妝部落客荔枝兒離世

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭

台南「極樂越南」毒趴　警逮107男女

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

女奧客超商砸酒瓶、噴店員啤酒：會道歉

啦啦隊男神被盜PO文「憲哥女兒大戰陳零九」

台南普濟殿王巡醮爆衝突疑「插番」轎班發生推擠南警介入隔離

北車驚見家暴！男子當街拖妻影片瘋傳

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最好中

荔枝兒認自殺2次崩潰哭　幾天後爸爸驟逝

更多

最夯影音

更多

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面