30歲女師健檢發現肺結節！放著不管一年「變肺腺癌末期」

▲女師做低劑量電腦斷層，發現肺部有結節，卻放著不管，一年以後罹患肺腺癌末期。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

健檢時身體若有異狀，千萬不能輕忽！急診科醫師魏智偉分享，一名年約30歲的國小女師健檢時發現肺結節，當時卻沒有太過在意，怎料隔了一年左右，出現了咳嗽、胸痛等症狀，爬樓梯也會喘，就醫檢查才知已經罹患肺腺癌末期、轉移到全身多處。

魏智偉在節目《醫師好辣》分享，這名年約30歲的女師因為學校提供健康檢查，於是加錢自費做了低劑量電腦斷層，當時發現了肺部有結節，且呈現「毛玻璃狀」，報告中也建議定期追蹤。

不過，由於沒出現症狀，女師並沒有太過在意。直到時隔約一年左右，女師出現輕微咳嗽、胸痛，以及爬樓梯會喘等症狀，於是便前往醫院檢查。

▲女師健檢時發現肺部有結節，但並沒有持續追蹤，一年後罹患肺腺癌末期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



沒想到拍了X光片以後，魏智偉當場被嚇到，女師雖僅有30歲左右，肺部卻出現「非常多的腫瘤」，布滿了兩個肺葉。後續進一步做檢查，結果發現腦部、腎上腺等處都已有轉移的病灶，已是肺腺癌末期。

魏智偉不禁提醒，做完胸部檢查以後，務必要留意兩個地方，第一就是結節的大小，若小於0.5公分，只要定期追蹤2年左右，確認大小沒有變化，那就是良性的病灶，「因為人生在世，誰不會有幾個鈣化點對不對。」

不過，魏智偉也提醒，若是結節超過1公分，醫師通常會強烈懷疑，可能有惡性的變化。若僅僅是鈣化，通常邊緣會比較乾淨，但若是個發炎的病灶、惡性的病灶，就會向周圍侵犯，呈現「像毛玻璃、霧霧的」形狀，或是奇形怪狀、跟血管有連結，這時就務必做診斷性切片。