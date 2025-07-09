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「健康魔人」無症狀　一動作發現罹癌：救了自己的命！

運動,跑步（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲一名52歲陳先生堪稱健康魔人，規律生活與運動無不舒服，結果透過影像檢查確診癌症。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣肺癌高居癌症死因首位，令人警覺的是，許多患者在確診前並無任何明顯症狀。52歲的陳先生即是一例，他自律生活、運動且飲食均衡，定期健檢並記錄健康數據，堪稱「健康魔人」，結果做了影像檢查，確診早期肺腺癌。主治醫師廖繼鼎點出，癌症早期常無症狀，抽血指數並不能說明一切，影像檢查才是關鍵。

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎8日發文表示，陳先生健檢發現胰臟癌指標CA19-9雖仍在正常範圍，卻較去年上升近一倍，曾疑惑是不是吃太油，他一聽仍覺得怪怪的，於是建議陳先生做個影像檢查。

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陳先生做X光與電腦斷層掃描後顯示，肺部有顆1.2公分陰影，經診斷為早期肺腺癌，他難以置信地說：「我不抽菸、不咳、不喘，也沒家族史，怎麼可能？」廖醫師說，就是這種時候最容易忽略，還好有這張片子幫了你。

廖醫師指出，癌症早期常無症狀，抽血數據些微異常也可能是警訊。尤其CA19-9不僅與胰臟癌有關，也可能反映其他器官異常，「抽血指數 ≠ 終點，影像檢查才是關鍵」。

目前陳先生已接受治療並順利康復。他分享道：「本來只是想安心一下，沒想到是救命。」事後，他也積極鼓勵家人及朋友定期檢查，不忽視任何身體微小異狀。

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