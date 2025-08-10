因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

▲光田醫院搶救林男時，電腦斷層意外發現林男肺部邊緣出現一處僅0.9公分的肺結節陰影，事後證實是早期肺腺癌。（圖／光田醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名林姓男子因車禍造成肋骨多處骨折、胸腔積水，被送到醫院急救，結果就在醫師與影像醫學科團隊仔細檢視電腦斷層時，意外發現林男肺部有一個小於1公分的腫瘤，醫師進行手術搶命同時也切除腫瘤，最後病理報告也證實為肺腺癌，讓這個原本可能潛伏多年、毫無症狀的病灶，因車禍而被提早發現，讓男子免於癌王威脅。

肺癌是國人十大癌症之首，其中又以肺腺癌最常見，且早期多無症狀，也被稱為沉默的殺手。光田綜合醫院胸腔外科醫師陳紀寰坦言，像林男這類情況相當少見，若不是這場車禍促使就醫，林先生恐怕要等到腫瘤擴大、侵犯到周邊血管神經或其他重要結構時，才可能出現症狀，但屆時卻也已錯過治療黃金期。

▲台中光田醫院胸腔外科醫師陳紀寰提醒，降低肺癌死亡率的關鍵在於早期發現。民眾可善用政府提供的低劑量胸腔電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢補助。（圖／光田醫院提供）



陳紀寰說明，肺腺癌是目前最常見的肺癌類型，偏好生長在肺部邊緣，由於位置較靠外側，初期不易侵犯位置較內側的氣管、神經或血管，因此多數患者在早期幾乎沒有明顯症狀，可能在體內「無聲無息」潛伏多年，等到被發現時往往已是晚期。

林男的狀況屬於肺癌最早期的第一期，是所有肺癌分期中最輕微、預後最好的階段，不僅幾乎無症狀，治癒率極高。也正因為發現得早，處理及時，術後無需接受化療或放療，目前恢復良好，僅需定期追蹤觀察。