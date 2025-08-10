　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

▲光田醫院,胸腔外科醫師陳紀寰。（圖／光田醫院提供）

▲光田醫院搶救林男時，電腦斷層意外發現林男肺部邊緣出現一處僅0.9公分的肺結節陰影，事後證實是早期肺腺癌。（圖／光田醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名林姓男子因車禍造成肋骨多處骨折、胸腔積水，被送到醫院急救，結果就在醫師與影像醫學科團隊仔細檢視電腦斷層時，意外發現林男肺部有一個小於1公分的腫瘤，醫師進行手術搶命同時也切除腫瘤，最後病理報告也證實為肺腺癌，讓這個原本可能潛伏多年、毫無症狀的病灶，因車禍而被提早發現，讓男子免於癌王威脅。

肺癌是國人十大癌症之首，其中又以肺腺癌最常見，且早期多無症狀，也被稱為沉默的殺手。光田綜合醫院胸腔外科醫師陳紀寰坦言，像林男這類情況相當少見，若不是這場車禍促使就醫，林先生恐怕要等到腫瘤擴大、侵犯到周邊血管神經或其他重要結構時，才可能出現症狀，但屆時卻也已錯過治療黃金期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲光田醫院,胸腔外科醫師陳紀寰。（圖／光田醫院提供）

▲台中光田醫院胸腔外科醫師陳紀寰提醒，降低肺癌死亡率的關鍵在於早期發現。民眾可善用政府提供的低劑量胸腔電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢補助。（圖／光田醫院提供）

陳紀寰說明，肺腺癌是目前最常見的肺癌類型，偏好生長在肺部邊緣，由於位置較靠外側，初期不易侵犯位置較內側的氣管、神經或血管，因此多數患者在早期幾乎沒有明顯症狀，可能在體內「無聲無息」潛伏多年，等到被發現時往往已是晚期。

林男的狀況屬於肺癌最早期的第一期，是所有肺癌分期中最輕微、預後最好的階段，不僅幾乎無症狀，治癒率極高。也正因為發現得早，處理及時，術後無需接受化療或放療，目前恢復良好，僅需定期追蹤觀察。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
特斯拉雪隧自撞輪框飛了！　北向一度塞爆
快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜
人氣名店起火！　民眾端肉圓衝出店
日30歲人氣女星無預警閃婚！老公是「大11歲諧星」　共同聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

維基百科新規！　允許管理員「秒刪」AI生成內容

父入住安寧病房、越籍母獨扛家計　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

快訊／15縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

香蕉買回家最好先沖洗！ 專家：糖分滲出會引果蠅產卵

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

維基百科新規！　允許管理員「秒刪」AI生成內容

父入住安寧病房、越籍母獨扛家計　高中兒天天陪伴繪父親卡傳愛

快訊／15縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

香蕉買回家最好先沖洗！ 專家：糖分滲出會引果蠅產卵

香港「引進辦」兩年引入84家企業　估帶來2千億投資、2萬職缺

桃猿大巨蛋主場軍公教送票活動變買半票　球團回應了

金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

金正恩2心腹罕見「秘密訪中」！　行蹤成謎

台南安平道壇祈安法會登場　黃偉哲：宗教文化凝聚善念

明星愛店「吉利串燒」宣布遷址　原店營業至8月25日

特斯拉雪隧撞壁！車上4人無傷　交通壅塞40分鐘

Jennie素顏美肌宛如學生妹　清純模樣與性感表演反差強烈

想懷孕別亂算排卵期！醫揭「黃金7天」最容易中

日本宇佐神宮鎮座第1300年！跟著在地人參拜一年一度重要神事

【終於逮到機會】法國老公邊清廚房邊用中文跟岳母抱怨：老婆不做家事

生活熱門新聞

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

楊柳直撲台灣「哪裡登陸，哪裡倒霉」！直球對決2地區

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

走在街上80%台灣人　旅遊YTR驚「第二個墾丁」

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

更多熱門

相關新聞

女童狂咳發燒住院　竟是「先天性肺氣道畸形」

女童狂咳發燒住院　竟是「先天性肺氣道畸形」

12歲張姓女童日前因狂咳住院治療，期間反覆持續高燒，原本評估是黴漿菌引發肺炎，但就醫檢查後，醫師發現女童肺部竟有一顆3公分異常囊腫，多方確認後證實罹患罕見疾病「先天性肺氣道畸形」，採用微創胸腔鏡手術切除以降低囊腫癌化風險，術後女童恢復良好，家人才鬆了一口氣。

健康魔人無症狀　一動作發現罹癌：救了自己的命

健康魔人無症狀　一動作發現罹癌：救了自己的命

不抽菸、煮菜！40歲女「從小住1地」罹肺腺癌

不抽菸、煮菜！40歲女「從小住1地」罹肺腺癌

女生活習慣健康仍肺癌！醫示警台灣患者9成不菸

女生活習慣健康仍肺癌！醫示警台灣患者9成不菸

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

關鍵字：

胸腔外科光田醫院陳紀寰肺腺癌

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

桃園獨居妹遭爬窗性侵！鄰：她主動的

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面