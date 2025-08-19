　
國際

28歲櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝

▲▼28歲櫻花妹「課金530萬」整形換頭！暴牙妹→大眼甜妹　對比照曝。（圖／平瀬あいり）

▲平瀨愛里經常分享自己的整形對比照，鼓勵網友。（圖／平瀬あいり）

記者王佩翊／編譯

日本28歲模特兒平瀨愛里（平瀨あいり）過去曾多次大方承認自己花費許多錢在整形，而她近日再度在社群媒體X上公布自己的整形前後對比照，驚人變化也讓網友不禁讚嘆，「這都是她努力的成果。」

平瀨愛里不僅活躍於社交媒體，同時也是超夯格鬥比賽「Breaking Down」的舉牌女郎。而身為網紅的她更一舉進軍演藝圈，參加知名戀愛真人秀《愛的鬣狗》第二季，逐漸從單純的網紅，晉升為多方位藝人。

儘管如此，她也從不諱言是靠著多次整形才得到如今這般姣好外貌。她近日再度表示，截至目前為止已在整形上砸下約2600萬日圓（約新台幣530萬元），同時也在社群媒體Ｘ上公開整形前後對比照，引發熱議。

她在Ｘ上直言，童年時曾被母親說過，「我錯了，就不該生下妳」，而這段殘忍的話也讓當時年僅5歲的她印象深刻。

為了改變自己，她從16歲開始一邊打工一邊省吃儉用，靠著8年時間存錢完成多項整形手術。

平瀨17日再度在X上分享心路歷程，她直言，「整形讓我的人生徹底改變，至今我已課金2600萬日圓（約新台幣530萬元）。但是老實說，如果我20歲時就能擁有現在的長相，人生一定會輕鬆。年輕就是最大武器。比起愛馬仕柏金包，不如先投資一張可愛的臉，想努力就要趁年輕。」

這則貼文曝光後，立刻在網路上引發大量討論，許多網友留言力挺，認為她的轉變完全是「努力的成果」，也有人驚呼她的外貌進化幅度驚人，直呼「難怪人生會跟著改變」。

08/18 全台詐欺最新數據

櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

模特兒整形平瀨愛里日韓要聞外貌

