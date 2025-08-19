南韓鐵路重大交通事故！７人檢修軌道「遭列車衝撞」　2人當場死亡

▲南韓鐵道京釜線一輛無窮花號列車19日上午行駛至慶尚北道清道郡時，撞上進行鐵軌維修的7名工作人員。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓鐵路今（19）日上午驚傳重大交通意外！某一班行經慶尚北道清道郡的京釜線無窮花號列車，突然撞上負責進行鐵軌維修的工作人員，造成2人死亡、4人重傷、1人輕傷，且重傷者性命垂危，當時列車上共有89名乘客。

根據《韓聯社》，南韓慶尚北道清道郡華陽邑三新里、位於清道牛隻競技場附近的鐵路京釜線路段，於19日上午10時50分發生重大交通工安意外，一輛從東大邱站出發、準備駛向慶尚南道晉州市的無窮花號列車（第1903號），行駛途中不慎撞到周圍針對鐵軌進行檢修作業的7名工作人員。

在強烈的撞擊下，造成2人當場死亡、4人重傷、1人輕傷，而重傷者之中也有人性命垂危。他們大部分是負責進行安全檢修作業下游廠商的員工，也有人隸屬於韓國鐵道公社。

據悉，由於最近慶尚北道慘遭「極限暴雨」襲擊，因此這群工作人員負責前往京釜線鐵路南省峴站至清道站之間的路段，針對傾斜面的結構物進行檢修，透過肉眼檢查暴雨是否對鐵軌等設施造成毀損。

朴姓乘客受訪時向《韓聯社》表示，「列車行經清道競技場時發生意外！我們透過乘務人員的告知，才接獲這起事件。」

儘管意外的發生地點位在上行路段，但目前上、下行路段皆有部分列車延遲。對此，韓國鐵道公社表示，「由於最近清道郡經常降下暴雨，因此這群遭逢事故的工作人員，才會前往進行檢修。目前仍在調查事發經過。」