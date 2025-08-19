　
生活

跨國醫療合作！　大林慈濟醫院助柬埔寨女童重建耳朵獲新生

▲▼ 摘除罕見大型血管瘤 大林慈濟醫院為柬埔寨孩童阿莎慶新生 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲學會中文的阿莎說，感恩醫師與護士們，她會好好長大，幫助別人 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟醫院整形外科團隊歷經半年的艱難挑戰，順利為來自柬埔寨的阿莎完成長於耳部罕見的先天大型血管瘤治療，不僅摘除腫瘤，並重建已消失十年的耳朵，給孩子一個正常的面容。國際醫療中心在今天為阿莎準備返國前的慶生會，送上孩子喜歡的禮物與衷心祝福即將展開的美好未來。學會中文的阿莎說，「感恩醫師與護士們，我會好好長大，幫助別人」。

阿莎在今年二月來到臺灣展開正式的治療，在三月度過10歲生日的阿莎(Sok Reaksa)，一出生就有被別人驚呼的「大耳朵」，一副深沉的紅近乎黑的色澤，從右臉頰的鬢角至下顎間都是厚實的血管瘤恣意生長、層層疊疊的蔓延處。往後腦勺延伸，13乘10公分面積的瘤已超過孩子半個臉大，像一頭血液飽滿的怪獸。

阿莎是由阿嬤與阿公帶著寄居在長女的家中，一共十口生活在四壁是鋁板的屋子，僅有一張床，阿莎得和阿嬤席地而睡。與腫瘤共存多年的阿莎說，不在乎自己的血管瘤，但還是會有許多小朋友問她、指指點點的。「妳長得好奇怪！」她得要一直去解釋一個自己也不理解的病。常對自己說：「一定會好的」；想著、也相信：「有一天，上天會幫我我。」

▲▼ 摘除罕見大型血管瘤 大林慈濟醫院為柬埔寨孩童阿莎慶新生 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲國際醫療中心主任申斯靜，陪伴阿莎到病房住院與後續治療 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

2018年5月慈濟醫療財團法人與柬埔寨總理青年志願醫師協會（TYDA），簽訂「柬埔寨醫療合作與緊急援助案」備忘錄。去年九月間，TYDA在距離吳哥窟二十分鐘車程的暹粒義診發現阿莎，限於醫療技術而請求慈濟是否可以幫助此個案。大林慈濟醫院在接到柬埔寨志工謝明勳的資訊後，經賴寧生院長、陳金城副院長與黃介琦整形外科醫師暨醫療長，評估討論後毅然承擔。

醫療團隊在兩個月內先針對腫瘤進行兩次栓塞後，四月間，結合整型外科團隊全體的能量，歷經八點五小時，順利為阿莎完成最重要的腫瘤摘除、皮瓣移植手術。黃介琦醫師說，這次整形外科精銳盡出，從開始拿腫瘤，然後取皮瓣、顯微血管接合，大家都很優秀，對阿莎很幫忙!

黃介琦表示，把腫瘤拿起來是第一部分。第二部分要做耳朵的重建。在術中發現耳朵的軟骨沒有被腫瘤吃掉，但畢竟因血管瘤影響發育。藉由建立管狀皮瓣技術、多次整形，終於為阿莎塑造一個從出生就未曾現身的耳朵。

▲▼ 摘除罕見大型血管瘤 大林慈濟醫院為柬埔寨孩童阿莎慶新生 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟國際醫療中心在今天為阿莎準備返國前的慶生會，送上孩子喜歡的禮物與衷心祝福即將展開的美好未來。 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

賴寧生院長在慶生會前致詞說，對阿莎而言，從未想過人生會有如此轉折的一天，而醫療團隊始終如常地堅守崗位，實踐學醫的初心，解除病痛、守護生命。如今，阿莎即將展開嶄新的人生旅程，這一切，正是在各專業團隊齊心協力下，共同成就的成果，也再次展現醫療使命的深刻價值。

陳金城副院長表示，血管瘤的治療需要仰賴跨專業團隊的緊密合作，更是醫療技術的挑戰，在醫療團隊的全力投入與細心照護下，阿莎的治療成果近乎完美，也讓她有機會迎向幸福美滿的新人生。

▲▼ 阿莎的主治醫師黃介琦為她做初步的治療評估。 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

▲阿莎的主治醫師黃介琦為她做初步的治療評估 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

阿莎的主治醫師黃介琦也哽咽分享，歷經長達八個月的治療計畫，如今終於看見成果，感謝整個醫療團隊的支持與付出。他提到，過去老師曾提醒，大型血管瘤的手術極具挑戰，難度非常高，因此每當面對阿莎的手術前一晚，常常輾轉難眠，反覆思考如何做到最好。「每一次手術前，陳副院長總是鼓勵我：『勇敢去做。』治療初期，選擇先進行腫瘤栓塞，以減少腫瘤體積，待其縮小後再進行手術。最後階段，醫療團隊採用大腿組織移植，進行耳殼與皮瓣的重建手術，成功讓阿莎擁有一隻與一般人無異、自然的耳朵。

大林慈濟醫院國際醫療中心表示，將與柬埔寨慈濟志工將持續合作，協助孩子後續的發展以及回臺灣複診。

大林慈濟醫院25周年院慶活動　專業醫療服務回顧

大林慈濟醫院25周年院慶活動　專業醫療服務回顧

嘉義大林慈濟醫院啟業25周年，日前舉辦院慶活動，除了切蛋糕慶生外，更結合大愛共善園遊會，共有8個義賣攤位在醫院大廳募心募愛，在歡慶院慶同時，持續「守護生命、守護健康、守護愛」。

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

柬控泰國投下1549枚炸彈　未爆彈曝光

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

川普被提名角逐「諾貝爾和平獎」

柬泰停火共識　9大項安排曝光

柬泰停火共識　9大項安排曝光

大林慈濟醫院柬埔寨血管瘤黃介琦

