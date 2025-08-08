川普降稅30%！　柬埔寨今起對美商品「零關稅」

▲ 川普大幅調降對柬埔寨關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

柬埔寨總理洪瑪內（Hun Manet）8日簽署法令，宣布對所有來自美國的進口商品實施零關稅政策，但不適用於二手商品，這項措施是與美方經過多輪談判後達成的重要成果。

綜合《高棉時報》及《柬中時報》，根據該項子法，「對於原產於美國並從美國進口至柬埔寨王國的商品，將適用0%關稅稅率」，任何與這項法令牴觸的規定將予以廢除。但法令明確規定，零關稅優惠並不適用於二手商品。經濟財政部將另行發布公告，詳細說明執行程序。

此次貿易談判背景源自美國對柬埔寨實施的對等關稅，經過談判，美國決定將柬埔寨稅率從原先的49%大幅調降至19%，柬埔寨則以取消對美國商品所有進口關稅作為回應。

負責談判的副總理孫展拓透露，柬埔寨先前對美國商品課徵的關稅項目高達1萬1千個，部分稅率更達35%。作為談判成果的一部分，柬埔寨也承諾採購10架波音737 MAX 8客機，首批預計2031年交付。

數據顯示，柬埔寨是東協中最依賴美國市場的國家，對美出口占總出口比重達37.2%，主要商品包括成衣、鞋類及旅遊用品。柬埔寨紡織服裝製鞋箱包協會認為，談判結果將有助維持出口產業全球競爭優勢。