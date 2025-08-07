柬泰停火協議達共識　9項安排曝光：不開火、不增兵、不越界

▲柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈（左）、馬來西亞內政部長賽夫丁（中）與泰國代理國防部長納塔蓬（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨與泰國7月下旬爆發邊境武裝衝突，交火5天後宣布無條件停火。時隔數日，柬泰邊境事務聯合委員會（GBC）8月7日舉行防長級會談，雙方已針對停火協議達成共識，並簽署相關文件。

柬中時報、央視報導，這場GBC特別會談在馬來西亞首都吉隆坡舉行，自8月4日持續至7日，此前舉辦過秘書處級會議，7日則是進行防長級會議，柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈（Tea Seiha）、泰國代理國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）出席，馬來西亞、美國、中國則以觀察員身分與會。

柬埔寨國防部表示，柬泰針對落實停火協議的具體條件以及監督執行機制交換意見，雙方達成共識，通過《柬泰邊境事務聯合委員會特別會議紀錄》，並發表聯合聲明。依據柬泰國防部長簽署的會議紀要，雙方承諾遵守2025年7月28日達成的停火協議，並以此為基礎，針對以下9項主要停火安排達成共識：

第一， 雙方同意實施全面停火，涵蓋所有類型的武器，不得攻擊對方平民與軍事目標。在任何情況下，雙方均須避免無端向對方陣地或部隊開火，且不得以任何理由違反協議。

第二， 雙方同意維持目前的兵力部署不變，以2025年7月28日晚上24:00（當地時間）達成的停火時間為準，不得再有任何部隊調動，包括向對方陣地的巡邏活動。

第三， 雙方同意不得在整個柬泰邊界增派兵力，任何形式的增援行動都將加劇緊張局勢，損害和平解決的長期努力。

第四， 雙方同意避免一切可能激化局勢的挑釁行為，包括任何進入對方空域或領土的軍事活動。自2025年7月28日24:00（當地時間）起，不得有此類行動。同時，雙方不得建設或加強超越自身陣地的軍事設施或工事。

第五， 雙方不得以任何理由對平民和平民設施使用武力，此類行為不僅危及邊境社區的安全，也違反國際法，損害行為方的國際形象。

第六， 雙方承諾遵守國際人道法，妥善對待被俘虜士兵，包括其生活條件、住所、食物以及傷病治療。若一方希望將其傷者或平民送往對方接受治療，對方可依醫療資源和倫理規定決定是否接收。被俘士兵應在敵對行動結束後立即遣返。雙方將交換訊息，在尊重人道原則的基礎上，有尊嚴、及時地歸還罹難者遺體，且不得越境進行相關行動。

第七， 若發生有意或無意的武裝衝突，雙方必須在地方層級透過既有機制及時溝通，防止衝突升級，確保邊境和平，保障平民與士兵安全，避免局勢複雜化。

第八， 雙方特別約定，邊境部隊應保持定期溝通，共同解決邊界問題，防止衝突發生；區域邊界委員會（RBC）會議應在本次GBC特別會議召開後兩週內舉行，主辦單位根據輪值機制確定；兩國國防部長及參謀長之間應建立定期、直接的溝通管道。

第九， 雙方同意杜絕散播虛假或不實訊息，以緩解緊張情緒、降低公眾恐慌，營造和平對話的良好氛圍。