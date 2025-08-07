　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柬泰停火協議達共識　9項安排曝光：不開火、不增兵、不越界

▲▼ 柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈（Tea Seiha，左）、馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail，中）與泰國代理國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit，右）。（圖／路透）

▲柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈（左）、馬來西亞內政部長賽夫丁（中）與泰國代理國防部長納塔蓬（右）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨與泰國7月下旬爆發邊境武裝衝突，交火5天後宣布無條件停火。時隔數日，柬泰邊境事務聯合委員會（GBC）8月7日舉行防長級會談，雙方已針對停火協議達成共識，並簽署相關文件。

柬中時報、央視報導，這場GBC特別會談在馬來西亞首都吉隆坡舉行，自8月4日持續至7日，此前舉辦過秘書處級會議，7日則是進行防長級會議，柬埔寨副總理兼國防部長狄西哈（Tea Seiha）、泰國代理國防部長納塔蓬（Natthaphon Narkphanit）出席，馬來西亞、美國、中國則以觀察員身分與會。

柬埔寨國防部表示，柬泰針對落實停火協議的具體條件以及監督執行機制交換意見，雙方達成共識，通過《柬泰邊境事務聯合委員會特別會議紀錄》，並發表聯合聲明。依據柬泰國防部長簽署的會議紀要，雙方承諾遵守2025年7月28日達成的停火協議，並以此為基礎，針對以下9項主要停火安排達成共識：

第一， 雙方同意實施全面停火，涵蓋所有類型的武器，不得攻擊對方平民與軍事目標。在任何情況下，雙方均須避免無端向對方陣地或部隊開火，且不得以任何理由違反協議。

第二， 雙方同意維持目前的兵力部署不變，以2025年7月28日晚上24:00（當地時間）達成的停火時間為準，不得再有任何部隊調動，包括向對方陣地的巡邏活動。

第三， 雙方同意不得在整個柬泰邊界增派兵力，任何形式的增援行動都將加劇緊張局勢，損害和平解決的長期努力。

第四， 雙方同意避免一切可能激化局勢的挑釁行為，包括任何進入對方空域或領土的軍事活動。自2025年7月28日24:00（當地時間）起，不得有此類行動。同時，雙方不得建設或加強超越自身陣地的軍事設施或工事。

第五， 雙方不得以任何理由對平民和平民設施使用武力，此類行為不僅危及邊境社區的安全，也違反國際法，損害行為方的國際形象。

第六， 雙方承諾遵守國際人道法，妥善對待被俘虜士兵，包括其生活條件、住所、食物以及傷病治療。若一方希望將其傷者或平民送往對方接受治療，對方可依醫療資源和倫理規定決定是否接收。被俘士兵應在敵對行動結束後立即遣返。雙方將交換訊息，在尊重人道原則的基礎上，有尊嚴、及時地歸還罹難者遺體，且不得越境進行相關行動。

第七， 若發生有意或無意的武裝衝突，雙方必須在地方層級透過既有機制及時溝通，防止衝突升級，確保邊境和平，保障平民與士兵安全，避免局勢複雜化。

第八， 雙方特別約定，邊境部隊應保持定期溝通，共同解決邊界問題，防止衝突發生；區域邊界委員會（RBC）會議應在本次GBC特別會議召開後兩週內舉行，主辦單位根據輪值機制確定；兩國國防部長及參謀長之間應建立定期、直接的溝通管道。

第九， 雙方同意杜絕散播虛假或不實訊息，以緩解緊張情緒、降低公眾恐慌，營造和平對話的良好氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

柬泰停火協議達共識　9項安排曝光：不開火、不增兵、不越界

兒子深夜詭站客廳正中央！　母近看才知「早已斷氣」

美韓聯合軍演18日登場　40場野外機動訓練「砍半」延後9月實施

快訊／台灣東部海域6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3

網紅媽跟風玩「高跟鞋挑戰」　鏡頭前失敗落地「脊髓骨折」爆紅

對等關稅正式生效　川普：數十億美元正流入美國

4男2女性愛直播！泰豪華泳池「全裸激戰」極樂群交趴　觀眾嗨抖內

飛撲抱抱煞不住！女推男雙雙墜樓1死1命危　驚悚畫面曝光

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

柬泰停火協議達共識　9項安排曝光：不開火、不增兵、不越界

兒子深夜詭站客廳正中央！　母近看才知「早已斷氣」

美韓聯合軍演18日登場　40場野外機動訓練「砍半」延後9月實施

快訊／台灣東部海域6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3

網紅媽跟風玩「高跟鞋挑戰」　鏡頭前失敗落地「脊髓骨折」爆紅

對等關稅正式生效　川普：數十億美元正流入美國

4男2女性愛直播！泰豪華泳池「全裸激戰」極樂群交趴　觀眾嗨抖內

飛撲抱抱煞不住！女推男雙雙墜樓1死1命危　驚悚畫面曝光

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

串流收視週榜／《零日攻擊》上線4平台全第一！5夯劇掀台人追劇潮

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

國際熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

長髮正妹嫁給120cm男友！婚禮照爆紅　真實原因太催淚

台積電被豁免「100%半導體關稅」　ADR盤後V型反漲

即／川普對等關稅上路！稅率一次看

14歲遭軟禁2個月懷孕！日正妹36歲當阿嬤

即／美聯合航空「停飛所有航班」！

川普半導體關稅　南韓嗨喊：三星、SK不適用

快訊／川普：將徵收100%半導體關稅

穿飛鼠裝挑戰死亡之星！中國網紅撞山壁慘死

即／台灣東部海域6.2地震「沖繩也在晃」！

日本試產2奈米是巧合？Rapidus背景曝

11歲星國女童買冰淇淋　遭雜貨店老闆性侵

更多熱門

相關新聞

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

泰國一名男子因與妻子發生爭執，竟在家中自縊，當時他的母親因為視力不好，以為兒子只是「站在客廳中央」，直到對方沒反應，她走近一看才發現兒子早已沒有呼吸心跳。她與鄰居合力將兒子的身體取下，但男子最終仍不治身亡。

4男2女性愛直播！泰豪華泳池極樂群交趴

4男2女性愛直播！泰豪華泳池極樂群交趴

緬甸代理總統敏瑞病逝　享壽74歲

緬甸代理總統敏瑞病逝　享壽74歲

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

變態男夜店猥褻！超兇女舞者「美腿踹飛臉」

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

即／川普宣布：印度關稅提高至50%

關鍵字：

柬埔寨泰國停火東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面