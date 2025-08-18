　
墾丁小灣玩水上摩托車「遊客也要罰3萬」？墾管處澄清：宣導為主

▲業者示範水上摩托車 。（圖／民眾提供，下同）

▲遊客在小灣沙灘玩水上摩托車，恐會被罰3萬元 。（圖／資料照）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

墾丁小灣水上摩托車爭議持續延燒。近日有民眾在臉書發現公告「遊客若參與未核准水上摩托車活動，將被罰3萬元」，引發大批網友批評「不要甩鍋給遊客」、「誰知道業者合不合法」。對此，墾丁國家公園管理處今（18）日正式澄清，重申開罰對象始終僅限於違法業者，遊客部分以宣導為主，從未開罰。

墾管處指出，依交通部《水域遊憩活動管理辦法》及《觀光發展條例》規定，國家公園範圍內的水域遊憩活動必須依公告辦理，小灣並非合法水域，歷年均多次勸導業者不得經營水上摩托車，然而仍有業者趁暑假與假日「頂風作案」。今年暑假，墾管處已依法對違規業者開出2張7萬元罰單，至於遊客，則僅加強宣導，並未實際開罰。

外界質疑遊客「難以分辨合法區域」的說法，墾管處回應，小灣因腹地狹小，無法安全區分動力與非動力戲水活動，自2019年起已公告僅允許南灣、白砂、後壁湖及船帆石4個區域進行水上摩托車，其餘海域全面禁止。墾管處已透過官網、社群平台與現場標示多管齊下宣導，並計畫加強跑馬燈廣播等提醒，避免民眾誤觸法網。

針對「遊客罰3萬」的爭議，墾管處解釋，該數字源自法規罰則表中的上限，公告的目的在提醒民眾風險，並非實際執行。墾管處強調，執法重點始終放在業者，對遊客以教育宣導優先，盼遊客選擇合法水域遊玩，「共同守護海洋生態與自身安全」。

國家公園署也再次強調，將持續要求墾管處加強取締違規業者，並同步宣導遊客。唯有確保活動於合法海域進行，才能兼顧遊憩需求與生態保育，避免墾丁珍貴的海洋環境因短視違規行為受到破壞。

快訊／威力彩2.68億一人獨得　獎落「這縣市」
川普將簽行政命令 廢除選舉「2制度」
U15中華隊27比0扣倒巴基斯坦奪首勝
老公逼玩「換妻」戴面具！　新竹女崩潰
蔣萬安喊話「找童子賢組閣」　總統府回應了

