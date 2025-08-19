闖紅燈酒駕！拒繳47萬違規罰款 　200萬土地被查封...他4天繳清

▲▼ 嘉義男闖紅燈還無照酒駕交通違規不斷，一聽到超過47萬元罰鍰不繳查封土地馬上繳清 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣男子自108年起即多次因騎乘機車闖紅燈等違反交通法規行為被舉發裁處罰鍰，112年6月30日更因拒絕酒測罰鍰新台幣18萬元並吊銷駕駛執照。不料，他仍未記取慘痛教訓，2個月後112年9月9日再度被查獲無照駕駛又酒駕罰鍰9萬元。交通罰鍰案件合計欠繳金額達47萬3,800元，移送機關交通部公路總局嘉義區監理所隨即將22筆義務人罰鍰案件移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義分署執行人員收案後先通知義務人繳納，通知書上並註明如果一時無法完全清繳，也可與分署人員連繫辦理分期繳納。但是，義務人在收到通知後既不繳納也不提出說明，執行人員現場執行也未遇義務人，只好續行調查他的財產以供執行。經查義務人於嘉義縣民雄鄉有筆約52坪的土地，該筆土地並有抵押權登記，權利價值200萬元。執行人員於是發函地政事務所查封土地，並通知抵押權人。義務人知道土地被查封後態度180度大轉變，主動與執行人員聯繫確認欠繳金額後，於查封土地第4天繳清所有罰鍰，執行人員立即通知地政事務所解除土地查封登記。

行政執行署及各地分署對於交通違規罰鍰案件向來極為重視，近期無照駕駛肇事頻傳，酒後駕車更是害人害己，嘉義分署秉持社會公義之維護，對於駕駛人因酒駕或無照駕駛罰鍰案件，將持續強力執行絕不寬貸，以期還給用路人安全的用路環境。