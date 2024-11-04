嘉義男繳不出21萬地價稅　執行署拍賣王貞治、黃平洋明星球員卡

▲行政執行署嘉義分署拍賣稀有球員卡及球星親筆簽名紀念冊 。（圖／行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署落實行政院「五打七安」 政策，強力執行各類相關案件，11月11日上午11時在分署拍賣室舉行「五打七安」有關執行案件拍賣會，當日拍賣物件有雲嘉地區不動產及車輛等動產，其中特別的物件是球迷熱衷追求的職棒、職籃明星球員卡，本次拍賣是第2次拍賣，低於市場交易行情的底價打對折就可買到，歡迎各地民眾前來應買。

拍賣的明星球員卡是雲林縣崙背鄉李姓義務人，他主動提供拍賣以抵繳欠稅，李男因無力繳納共有土地欠繳的21萬餘元地價稅，忍痛將珍藏多年的球員卡交付法拍，希望能清償案款。

當天拍賣的球員卡有1992年巴塞隆納奧運中華隊勇奪銀牌所有球員卡，同年旅日職業全壘打紀錄保持者王貞治訪台親筆簽名卡及海報，職棒元年至5年限量球員卡大全套及職籃元年球員卡大全套。以上在交易市場上稀有之球員卡皆深具收藏價值。球迷更是能藉由蒐集自身喜歡球員的卡片，表達對於球員的喜愛及景仰，滿足跟心儀球員建立連結的心願。

嘉義分署持續強力執行有關「五打七安」之案件，強化相關案件之執行作為，展現鐵腕執法決心。如對以上拍賣物件相關事宜有任何疑問，請上嘉義分署官網、FB臉書粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133，嘉義分署會有專人為大家服務。