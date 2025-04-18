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執行署嘉義分署攜手蘭花商　農特產銷售展示各式品種

▲▼ 嘉義分署公私協力再升級嘉義市國稅喜迎芳蘭嬌客 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

▲▼ 行政執行署嘉義分署攜手嘉義市國稅局及蘭花商展銷，吸引不少民眾駐足選購 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導


行政執行署嘉義分署、南區國稅局嘉義市分局公共空間化身花卉展場，迎來當地知名蘭花商「蘭田一路」進駐。各式繽紛蘭花一亮相，便吸引眾多洽公民眾與辦公人員駐足圍觀，現場氣氛熱絡，不少人當場選購，搶搭這波賞花熱潮。

▲▼ 嘉義分署公私協力再升級嘉義市國稅喜迎芳蘭嬌客 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）
嘉義分署專為經濟困難、擁有農特產品的義務人打造銷售平台，在LINE社群設立「嘉執柑仔店」協助其行銷商品。民雄鄉知名「蘭田一路」蘭花商，見到分署協助小農及小商銷售農特產的成功案例，主動聯繫嘉義分署，提出在大廳展示與銷售蘭花的構想，讓洽公民眾進門即可見到各式幽雅宜人的蘭花，賞心悅目。現場並提供「嘉執柑仔店」QRcode，民眾可掃碼加入平台，選購優質農特產品，幫助小農與小商早日清償債務，重啟新生活。

▲▼ 嘉義分署公私協力再升級嘉義市國稅喜迎芳蘭嬌客 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）


嘉義分署設置蘭花展覽後，獲得南區國稅局嘉義市分局分局長黃昭月好評，分署進而籌劃推廣至鄰近機關，協調花商、嘉義市分局及民雄稽徵所，針對展場佈置、設備需求及稅務問題進行充分討論，並擬定展示計畫，確保展售順利進行。黃分局長表示，此次活動經嘉義分署柯怡伶分署長牽線，三方多次協商展示細節，希望透過蘭花展覽，讓洽公民眾在繁忙的稅務行程中，也能感受到花卉帶來的舒心與美感，提升洽公體驗。

▲▼ 嘉義分署公私協力再升級嘉義市國稅喜迎芳蘭嬌客 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）


嘉義分署展場將持續進行，而國稅局嘉義市分局蘭花展快閃展出至4月23日，有興趣的市民不妨把握機會，前往嘉義分署、國稅局嘉義市分局一睹花團錦簇的春日美景，若有喜歡的盆栽，還能現場選購，同時順手掃碼支持「嘉執柑仔店」，為小農小商加油！

▲▼ 嘉義分署公私協力再升級嘉義市國稅喜迎芳蘭嬌客 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

 
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