　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會18日宣布，從明年起，軍公教核心人員應配合各機關（構）學校，辦理常態化、制度化查核不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件。

陸委會表示，依現行兩岸條例第9條之1規定，國人若取得中國大陸人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。為落實依法行政，政府推動常態化、制度化查核，明確各機關（構）學校核心人員，不得在陸設籍、申領持用中共相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定之情況。

陸委會指出，相關工作已於近日函請有關機關配合推動及宣導，並將於明（115）年1月1日正式施行，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，須配合查核作業，不配合查核者，將依任用法令、契約，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業等相關方式處置。

陸委會說明，鑒於公務體系龐大、用人態樣繁多，且任用人員法令依據不同，常態化、制度化查核將採循序漸進、逐步推動之方式辦理；初期仍以軍公教核心人員為查核對象（詳所附範圍表），不會及於全體人員。國營事業、公股民營及公設（股）財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派（定）之官派人員，且屬代表政府出任該職務之代表人及經理人，才須納入查核。教育人員則以各級公立學校依教育人員任用條例等法令進用之21類專任人員為限。

陸委會指出，為落實常態化、制度化查核，自即日起至本（114）年年底止，請各機關（構）學校協助配合進行宣導，並檢討修正相關用人法令、契約及相關資訊系統、書表文件等資料；陸委會將邀集人事總處、銓敘部、教育部等機關於全國辦理宣導說明會，協助各機關（構）學校推動宣導，確保各機關（構）學校所用人員均符合法律規定。

陸委會強調，中共近年為了推行統戰，不惜破壞兩岸長久以來各自堅持的兩岸單一身分制度，允許我國人赴陸領用中共相關身分證件時，保留台灣身分證，不僅混淆我國人對國家的認同，破壞我方法律規定，更對我國家安全造成巨大危害。政府期盼受查核之相關軍公教人員積極配合政府相關作業，為維護國家安全貢獻一分心力，並提升人民對公務體系的信賴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警察變黑道！太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝
九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房
恐怖瞬間曝！水泥車一轉「直接輾死人」
快訊／12縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
盛品儒肝癌病逝　享年48歲
快訊／桃園死亡車禍！　自行車男血肉模糊慘死
李四川願承擔選新北市長　黃國昌：會跟國民黨協商共推地方首長人
PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停
快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人
兒才剛滿18歲！騎車上班慘死　爸爸悲慟認屍
道頓堀大火燒死2消防員！　受困原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

路透：中國購買5萬噸澳洲油菜籽　2020年來首次

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童「伴屍數日」被鄰居發現

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬　和媽媽約定期末考全班第一才能擺

陸房市低迷　李強：採有力措施鞏固房市止跌回穩

15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

內蒙鄂爾多斯突降暴雨　一天內已致3人遇難3失聯

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

「雙普會」意外時尚　75歲俄外長穿「CCCP」紅了！網瘋搶等1個月

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

路透：中國購買5萬噸澳洲油菜籽　2020年來首次

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童「伴屍數日」被鄰居發現

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬　和媽媽約定期末考全班第一才能擺

陸房市低迷　李強：採有力措施鞏固房市止跌回穩

15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

內蒙鄂爾多斯突降暴雨　一天內已致3人遇難3失聯

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

「雙普會」意外時尚　75歲俄外長穿「CCCP」紅了！網瘋搶等1個月

新北檢突襲！天道盟盟主「鐵霸」兄弟、太陽聯盟副盟主移送畫面曝

騎電動車進加油站「我要加95」　台東警民合力助老婦平安返家

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

台灣女性肺癌患者「8成沒抽過菸」　醫示警1情況風險飆14倍

包包遺失好苦惱　台東大武警幫尋回...助遊客安心暢遊台東

金融業第一　凱基金控總部大樓領先通過ISO 14068-1國際碳中和查證

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

不斷更新／「好嶼」首入榜奪米其林三獎！一星餐廳名單公布

永慶房屋「線上問」科技服務　安排房屋帶看更便利

【觀眾突然加入！】街頭藝人秒接招...現場變雙人秀XD

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

15歲少女回家途中遭男同學殺害

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬 和媽媽約定期末考全班第一才能擺

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童伴屍數日

更多熱門

相關新聞

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

明年度總預算預計8月底出爐，針對軍公教是否加薪，知情人士說，行政院人事總處已召開審議委員會，提出「不加薪」與「加薪3%」2版本，仍要考量普發現金與新版財劃法影響政府財政，及對等關稅等3項變數，本週將送政院決定。

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

批民進黨年改是惡法　翁曉玲：現在是非常好的時刻回復軍公教正義

軍公教明年加薪？　綠黨團未掌握明確消息

軍公教明年加薪？　綠黨團未掌握明確消息

陸批大罷免　陸委會：開車都不敢還指指點點

陸批大罷免　陸委會：開車都不敢還指指點點

4大國營事業拼加薪！台電中油調3.5%送經部　等台糖台水併案審查

4大國營事業拼加薪！台電中油調3.5%送經部　等台糖台水併案審查

關鍵字：

軍公教中共證件

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

不是吃太多碳水！　醫曝「台灣人肥胖」真正原因

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面