　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

▲▼台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）

▲台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

為促進國旅發展，交通部觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，目前已有87條路線，今年再發表3.0品牌識別系統，並策劃「台灣好行移動博物館」，8月至11月以「新移動旅遊美學」為主題於中、南、東部巡迴展出。

觀光署表示，「台灣好行移動博物館」規劃四大主題亮點，透過新車體塗裝與特色候車亭設計，展現「安心感」、「簡約美」、「慢移動」的核心精神；低碳行旅區則介紹台灣好行串遊全台與離島路線，包括九份金瓜石、日月潭、墾丁、花東縱谷及澎湖等；北回歸線展區帶領民眾從「23.5°綠寶石」的角度探索自然生態與地景美學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，巡展首站將於8月30日至31日於嘉義阿里山「愛情大草原」登場，後續將陸續前進台東都歷遊客中心、屏東濱灣碼頭、南投日月潭等地。

觀光署也說，活動規劃多項互動遊戲，包括與「喔熊司機」合影打卡、體驗公車美麗窗景、翻閱車內串遊地圖尋找下次旅行靈感等。此外，每場次可索取限量「台灣好行窗景明信片」，只要持窗景明信片於展覽現場拍照打卡，並上傳至個人社群，即可抽美食餐券、餐飲集團抵用券及便利商店商品卡等。

另外，觀光署表示，10月31日前持電子票證搭乘「台灣好行」60多條路線可享半價優惠，花蓮地區的4條路線更享有使用電子票證免費優惠。

▲▼台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）

▲台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

九九峰動物樂園門票送台灣好行北港溪線

九九峰動物樂園門票送台灣好行北港溪線

為在暑期後半提供親子旅客更便利、經濟又環保的旅遊體驗，九九峰動物樂園與台灣好行北港溪線聯手推出超值優惠—購買「九九峰動物樂園門票」，即贈台灣好行北港溪線「高鐵台中站-九九峰動物樂園」來回車票，將自8月8日父親節當天發售。

台灣好行7成以上路線營運虧損　觀光署去年補貼1.66億元

台灣好行7成以上路線營運虧損　觀光署去年補貼1.66億元

搭台灣好行日月潭線享優惠活動暑期起跑至秋末

搭台灣好行日月潭線享優惠活動暑期起跑至秋末

搭台灣好行遊阿里山線　抽國際機票、阿里山賓館豪華住宿

搭台灣好行遊阿里山線　抽國際機票、阿里山賓館豪華住宿

台灣觀巴加碼「5縣市行程下殺3折」　清明74條台灣好行半價

台灣觀巴加碼「5縣市行程下殺3折」　清明74條台灣好行半價

關鍵字：

台灣好行

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面