台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

▲台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

為促進國旅發展，交通部觀光署推出「台灣好行」提供旅客直達景點接駁服務，目前已有87條路線，今年再發表3.0品牌識別系統，並策劃「台灣好行移動博物館」，8月至11月以「新移動旅遊美學」為主題於中、南、東部巡迴展出。

觀光署表示，「台灣好行移動博物館」規劃四大主題亮點，透過新車體塗裝與特色候車亭設計，展現「安心感」、「簡約美」、「慢移動」的核心精神；低碳行旅區則介紹台灣好行串遊全台與離島路線，包括九份金瓜石、日月潭、墾丁、花東縱谷及澎湖等；北回歸線展區帶領民眾從「23.5°綠寶石」的角度探索自然生態與地景美學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，巡展首站將於8月30日至31日於嘉義阿里山「愛情大草原」登場，後續將陸續前進台東都歷遊客中心、屏東濱灣碼頭、南投日月潭等地。

觀光署也說，活動規劃多項互動遊戲，包括與「喔熊司機」合影打卡、體驗公車美麗窗景、翻閱車內串遊地圖尋找下次旅行靈感等。此外，每場次可索取限量「台灣好行窗景明信片」，只要持窗景明信片於展覽現場拍照打卡，並上傳至個人社群，即可抽美食餐券、餐飲集團抵用券及便利商店商品卡等。

另外，觀光署表示，10月31日前持電子票證搭乘「台灣好行」60多條路線可享半價優惠，花蓮地區的4條路線更享有使用電子票證免費優惠。

▲台灣好行3.0換新塗裝，移動博物館將於8月至11月巡迴展出。（圖／觀光署提供）