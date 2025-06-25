搭台灣好行遊阿里山抽大獎！ 　國際機票、阿里山賓館豪華住宿

▲▼鼓勵遊客出遊阿里山風景區， 搭乘台灣好行阿管處攜手阿里山賓館住宿券、來回機票 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處，鼓勵民眾搭乘台灣好行大眾運輸，促進永續旅遊帶動旅宿、地方觀光。自114年6月25日（星期三）至9月24日（星期三）舉辦「樂遊阿里山 搭好行獎不停」抽獎活動，只要於活動期間，搭乘「台灣好行－阿里山線、瑞里線及太平線」，有機會獲得「中華航空台北－東京雙人來回機票」、阿里山賓館雙人房住宿券等大獎！

阿里山國家森林遊樂區是國際媒體《紐約時報》、《國家地理雜誌》點名的避暑勝地，同時，台灣好行的終點站在阿里山，許多遊客選擇在暑假期間和旅遊旺季搭乘大眾運輸，以綠色旅行的步調暢遊阿里山的夏日美景。

而擁有百年歷史的阿里山賓館位於園區中心點，不論是搭乘林業鐵路支線的小火車到祝山觀日、漫步森林步道賞花、吸收山林芬多精，可以說是許多遊客選擇下榻的酒店。

阿里山賓館王覺非總經理感謝，阿里山風景區管理處為帶動周邊產業觀光，結合旅宿業者推動永續旅遊，加碼阿里山賓館豪華雙人房抽獎券，鼓勵遊客到阿里山森林遊樂園區度假，也舒緩每年暑假期間交通擁塞的人潮，帶動永續旅遊促進地方觀光。

此外，阿里山賓館坐擁絕佳地理位，也特別精選《紐約時報》、《國家地理雜誌》，曾盛讚阿里山絕佳必訪的消暑秘境，由專業導覽員帶領，走讀最高佛寺受鎮宮、舟之橋、三代木、象鼻木、阿里山博物館、慈雲寺、樹靈塔、千歲檜；體力較好的遊客也可以選擇從沼平車站開始，走祝山林道到祝山、小笠原山觀日帶旅人踏上知性與放鬆身心兼具的消暑旅程，讓遊客深度感受阿里山國家森林遊樂區人文歷史、自然生態。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處為推廣永續旅遊、便利交通及促進地方觀光，自114年6月25日（星期三）至9月24日（星期三）舉辦「樂遊阿里山 搭好行獎不停」抽獎活動，鼓勵旅客以電子票證（如悠遊卡、一卡通、icash等）、全家便利商店索取車票或阿里山EASY GO優惠套票搭乘好行路線，並完成簡單線上登錄與問卷，即可輕鬆參加抽獎，相關抽獎辦法與相關事項請洽詢阿里山風景區管理處。

活動期間將舉辦三次抽獎，得獎名單將分別於8月15日、9月15日與10月15日公布於阿里山新印象粉絲專頁，旅客每搭乘1次就獲得1次抽獎機會，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎，越搭乘、越有機會中獎！最大獎項包含中華航空台北-東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人住宿一晚，還有台灣好行紀念毛巾、優惠套票、環保餐具組、防水盥洗包、喔熊一卡通及喔熊自動傘等限量好禮。